51-летняя Джей Ло показала эффектную фигуру в купальнике

Она позировала на фоне голубого неба, демонстрируя свой бронзовый загар.

Суперзвезда после грандиозного выступления в новогоднюю ночь на Таймс-сквер, в Нью-Йорке, отправилась на отдых с семьей в Майями. Несколько дней назад 51-летняя звезда делилась видео в ярко-красном бикини на завязках и легком халате от Versace, а теперь показала фото в образе от Dior.

Дженнифер Лопес была запечатлена в фиолетовом раздельном купальнике и шляпке от знаменитого дома моды. Также на ней были солнцезащитные очки и макияж. Звезду сфотографировали снизу, акцентировав внимание на ее эффектной фигуре. Из украшений на ней были только серебристые сережки кольца.

: Новости Ю