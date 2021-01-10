Владимир Остапчук признался, планирует ли с женой детей

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук около трех месяцев женат на нотариусе Кристине Горняк. На днях он рассказал об отношениях Кристины с его сыном и дочерью и задумывается ли пара о своих детях.

Успешный украинский телеведущий Владимир Остапчук воспитывает двоих детей от первого брака с Еленой Войченко. На канале “Украина” шоумен рассказал, как с ними общий язык находит его нынешняя жена Кристина Горняк.

Владимир Остапчук поделился, что пока ему не удается видеться чаще с 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном, поскольку он еще не наладил отношения с бывшей женой Еленой Войченко. Впрочем, дети уже несколько раз приезжали к звездному отцу и проводили с ним и его новой женой время.

“Кристина – мудрая женщина, она сразу нашла, чем заинтересовать детей. Эвана пока удовлетворяет просмотр мультиков или игра в “бибики”. А с Эмилией они учатся играть на фортепиано или рисуют”, – рассказал Владимир Остапчук.

Телеведущий признался, что он очень любит своих детей. Но отметил, что с Кристиной они не против стать родителями. Владимир добавил, что супруги уже серьезно разговаривали об этом, но еще не планировали.

“Я люблю своих детей. И, конечно, нам хотелось бы еще детишек, но это когда Бог даст. Тем не менее, мы об этом серьезно говорили. Это нормально для молодой пары”, – поделился Владимир Остапчук.

: showdream.org