Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле

Ученые находят все больше свидетельств того, что зарождение жизни на Земле началось с очень точного сочетания РНК и ДНК.

Об этом пишет Апостроф со ссылкой на Science Alert.

И РНК, и ДНК определяют генетический состав всей биологической жизни, причем ДНК действует как генетический план, а РНК как считыватель или декодер чертежей. Долгое время считалось, что сначала возникла на Земле РНК, а потом эволюционировала ДНК. Однако все больше данных свидетельствуют о том, что они, возможно, возникли одновременно, и обе участвовали в зарождении жизни на планете.

Последнее исследование, подтверждающее эту идею, объясняет, как простой составной диамидофосфат (DAP), который, возможно, предшествовал жизни на Земле, может объединять строительные блоки ДНК, называемые дезоксинуклеозидами, в основные цепи ДНК.

«Это открытие является важным шагом к разработке подробной химической модели того, как первые формы жизни возникли на Земле«, — пояснил химик Раманараянан Кришнамурти из Scripps Research в Калифорнии.

Полученные данные подтверждают идею о том, что и ДНК, и РНК возникли вместе в результате одних и тех же химических реакций, и что первые самовоспроизводящиеся молекулы могли быть смесями обеих этих нуклеиновых кислот, а не просто РНК, как предполагается в более устоявшейся гипотезе «мира РНК».

«Теперь, когда мы лучше понимаем, как первобытная химия могла создать первые РНК и ДНК, мы можем начать использовать ее в смесях строительных блоков рибонуклеозида и дезоксинуклеозида, чтобы увидеть, какие молекулы образуются — и могут ли они самовоспроизводиться и развиваться«, — резюмировал Кришнамурти.

: freezmi.io