Продукти від цукру в крові назвали потужним засобом для довголіття

Щоб наблизитися до довголіття, необхідно включати в раціон здорову їжу, відмовитися від шкідливих звичок і займатися фізичною активністю. Стало відомо, які продукти здатні комплексно зміцнити організм і додати кілька років до життя.

Як повідомляє видання Eat This, Not That! «дороговказною зіркою» для багатьох, які прагнуть до здорового харчування, є так звані «блакитні зони» світу – регіони планети, де люди живуть набагато довше за інших. Йдеться про такі віддалені місця, як Барбаджа в центральній частині Сардинії в Італії, Ікарія в Греції, півострів Нікоя в Коста-Ріці і Окінава в Японії.

Існує кілька загальних правил дієти, яких в основному дотримуються жителі «блакитних зон». Наприклад, вони їдять цільні продукти, рослини і додають до страв виключно оливкову олію. Крім того, довгожителі п’ють багато води. Ще однією особливістю їх харчування є велика кількість бобових.

Наприклад, сочевиця. Експерти відзначають, що це хороше джерело клітковини і білка, тому, додаючи її в салати або супи, людина буде ситий ще довгий час. “Дослідження показали, що вживання сочевиці може регулювати рівень цукру в крові і покращувати здоров’я кишечника”, – повідомив дієтолог Ранія Батайне. Крім того, в список увійшли квасоля пінто, чорні і північні боби і нут.

