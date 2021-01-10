В Австралии спасли голого грабителя, несколько дней прятавшегося от крокодилов на деревьях

В Австралии два рыбака случайно нашли и спасли голого мужчину, который прятался от полиции.

Как сообщают «Факты», об этом говорится в сюжете австралийского телеканала 9News, информирует UAINFO.org.

Когда рыбаки расставляли снасти на морских крабов недалеко от Ист-Пойнта, на севере Австралии, они услышали крик о помощи из мангрового леса. Когда подплыли, увидели голого человека, цепляющегося за ветки дерева, чтобы не упасть в воду. Внизу плавали крокодилы.

Человек был весь покусанный насекомыми. Вероятно, он провел в лесу несколько дней.

Как выяснилось, голого мужчину звали Люк Воскресенский Он рассказал рыбакам свою историю и попросил «забрать его оттуда».

Мужчину спасли и доставили в ближайшую больницу. Там и выяснили истинную причину пребывания Воскресенского в лесу.

Оказалось, что Воскресенского ранее арестовали за вооруженное ограбление, а за несколько дней до того, как его нашли в лесу рыбаки, он сломал электронный браслет и убежал. Но крокодилы не позволили беглецу спастись. Полиция в больнице снова надела на него наручники.

: Новости Ю