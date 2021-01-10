Лилия Ребрик показала семейное фото из повседневности: с мужем и двумя дочерьми

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала семейное фото на Рождество.

Лилия Ребрик не боится идти на модные эксерименты. Ради роли кино и фотосессий украинская телезвезда примеряет разные образы и восхищает поклонников своей разносторонностью, рассказывая все подробности на странице в социальной сети.

А в Рождество Ребрик не забыла о своих фанатах и трогательно поздравила их с праздником. Вместе с тем популярная телевещуая опубликовала семейную фотографию с мужем Андреем Диким и дочками Полиной и Дианой.

“Будьте с теми, кого по-настоящему любите, с кем на душе спокойно и уютно, с кем чувствуете тепло и любовь. Наслаждайтесь, радуйтесь, любите, мечтайте, улыбайтесь… Счастливого Нового года! С Рождеством Христовым!” – написала Ребрик.

“Христос Родился! Желаем крепкого здоровья и всех благ. Веселого и счастливого Рождества”, “С Рождеством Христовым! Пусть дарит оно дарит благосостояние, мир и порядок в вашей семье. Крепкого здоровья”, “Это очень важно для каждого из нас чувствовать себя комфортно с родными нам людьми. Счастливого Рождества! Хорошего настроения на каждый день” – комментируют поклонники.

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Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

: lifestyle.clutch.ua