Що таке бурий жир і як він захищає ваше серце

Бурий (коричневий) жир, також відомий як бура жирова тканина, допомагає підтримувати температуру тіла, коли вам стає занадто холодно. На відміну від білого жиру, в якому відкладається надлишок калорій, коричневий жир спалює енергію, і вчені сподіваються, що він може бути ключем до нових методів лікування ожиріння, пише Жіночий світ.

Відповідно до результатів недавнього дослідження, проведеного в Університетській лікарні Рокфеллера в США, люди з виявленим коричневим жиром рідше страждають від серцевих та метаболічних захворювань, починаючи від діабету 2 типу, і закінчуючи ішемічною хворобою серця.

Опубліковане в журналі Nature Medicine дослідження підтверджує та розширює знання користь бурого жиру, які зібрали у попередніх дослідженнях. У ході дослідження вчені розглянули 130 000 сканувань ПЕТ, проведених більш, ніж 52 000 пацієнтам, і виявили значну кількість коричневого жиру майже у 10% людей. Кілька загальних та хронічних захворювань були менш поширеними серед цих учасників. Наприклад, лише 4,6% з них хворіли на діабет 2 типу, порівняно з 9,5% людей, у яких не було виявленого коричневого жиру. Подібним чином у 18,9% був нездоровий рівень холестерину, у порівнянні з 22,2% тих, у кого коричневого жиру не виявили.

Ще однією несподіванкою для науковців стало те, що бурий жир може пом’якшити негативні наслідки ожиріння для здоров’я. Загалом у людей, що страждають на ожиріння, часто спостерігають підвищений артеріальний тиск, збільшений ризик серцевих захворювань та порушень обмінних процесів; але дослідники виявили, що серед людей, що страждають на ожиріння і мають запаси бурого жиру, поширеність цих станів була подібною до поширеності серед людей, які не страждають на ожиріння.

Також науковці виявили три стани, які рідше зустрічаються у людей із бурим жиром – гіпертонія, застійна серцева недостатність та ішемічна хвороба серця. В інших дослідженнях не було виявлено зв’язків бурого жиру з цими захворюваннями. Науковці сподіваються, що в подальшому їхня робота допоможе знайти нові методи їх лікування.

: wworld.com.ua