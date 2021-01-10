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Настя Каменських опублікувала відпускні фото в купальнику

10.01.2021

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками яскравими пляжними фото.

33-річна зірка порадувала шанувальників на сторінці в Instagram новими фото з сімейної подорожі.

Артистка разом з чоловіком, продюсером Потапом вирушила в теплі краї. Каменських проводить зимові канікули на Мальдівах. На опублікованих знімках виконавиця позує в роздільному купальнику кольору блакиті. «Відпускне обличчя», — підписала кадр с келихом шампанського Настя.

 

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

: life.nv.ua

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