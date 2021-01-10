История с воровством отвратила Булата Утемуратова от молодых теннисисток

Минувший год был непростым для олигарха «без бизнеса» Булата Утемуратова. Бывший управляющий делами президента Казахстана, серийный «мне-нечего-скрывать» решальщик олигархических и кадровых проблем страны готовил свои активы к выводу на Запад. Дошло даже до такой мелочи, как мини-банк Kassa Nova, который кстати был продан следующему поколению аферистов. Булат Утемуратов сделал это в своем неповторимом стиле, который нам знаком по аферам с Гленкором и АТФбанком.

Причины торопиться у Булата Жамитовича были самые веские. Его многолетнее пребывание во власти никак не могло не оставить следов. От бесславной покупки сахара в Российской Федерации у мошенников, с которой Утемуратов планировал снять неплохой профит, а получил только головную боль, до более чем сомнительной сделки по продаже АТФ Банка, от легкой дрожи в пределах дел Казцинка: все говорило о том, что деньги лучше перепрятать. Причем на Западе было прятать тоже как-то опасно, а у себя на родине — в общем-то и негде. Организация выхода на почетную пенсию задерживалась еще и карантинами. Конечно, Булат Утемуратов был свободен, но вот бумажные дела длились дольше обычного.

Крал у Клары кораллы: Булат Утемуратов помогает Мухтару Аблязову

Будучи еще управляющим делами Нурсултана Назарбаева он участвовал в подготовке и реализации плана Мухтара Аблязова в сокрытии активов БТА Банка. Не поучаствовать в этом деле Булату Утемуратову на позволяла жадность. Этот маленький секрет хранился надежно, но конечно выплыл в процессе аудита бесконечно увесистого архива документации. Так, Булат Утемуратов стал соответчиком по делу хищения миллиардов из когда-то системного банка Казахстана. Полмиллиарда долларов из похищенных проходили через счета так или иначе подконтрольных Булату Утемуратову. Мухтар Аблязов показательно пыжился, показывая какой Булат Утемуратов ему враг, хотя на самом деле тот ему был если не друг, то соучастник. Это устраивало все стороны этой тайной сделки.

Удержать дело в тишине библиотеки не вышло. Английский суд арестовал все, кровью и потом украденное бывшим мясником «Юбилейного», с огромным треском. Что интересно, по времени это совпало с другими достаточно громкими событиями в Казахстане и за его пределами. В сложившейся обстановке было принято самое «региональное» решение: дело замять, предприятия Булата Утемуратова освободить, а самого — постепенно лишить, под видом продажи, активов. За решением стоял сам Елбасы, действующий президент был только посредником. Так что в Казахстане вопрос Булата Утемуратова решен. Проблема в том, что он вовсе не весь мир, и на Западе о деле не забудут, хотя бы для того, чтобы обстричь олигарха еще пару раз.

Смешно повела себя PR-служба «Верного капитала», оставившего в Википедии такой перл: «Это сообщение [об аресте имущества Булата Утемуратова] было растиражировано многими казахстанскими и международными СМИ.» Все это должно подготовить читателя к разоблачению, но продолжается иначе: «Согласно информации, опубликованной на сайте группы компаний «Верный Капитал» от 9 декабря, приказ английского суда о наложении ограничительных мер на активы Булата Утемуратова снят.» Так был снят или «ложь и провокация»?

Проблема Булата Утемуратова в том, что весь его бизнес завершился в гастрономе, а единственный бизнес потом — это вывод капиталов за пределы страны, прежде всего в интересах «Большого Шефа», и конечно в интересах себя любимого. Только потому, что Большой Шеф имеет свои грехи, Булат Утемуратов и находится на свободе, пусть и ограниченной.