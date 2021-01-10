Какой напиток очистит кишечник от шлаков

Приготовленный дома напиток — сделает все безопасно, нежно и эффективно. Самое удивительное, что этот способ практически безвреден, он не просто очищает организм, а помогает ему отфильтровать плохие отходы, и сохранить хороший бактериальный баланс вашей пищеварительной системы.

Об этом говорят врачи, передают СМИ.

В последнее время нефильтрованный яблочный уксус начал пользоваться большой популярностью у медиков и представителей научно-исследовательского сообщества, а также тех, кто ищет решение проблем со здоровьем с помощью природных средств. Этот недорогой способ обладает множеством позитивных свойств для здоровья всего организма и толстой кишки в частности.

В следующий раз, когда вы отправитесь в магазин за яблочным уксусом, обратите внимание на сорт уксуса, у которого на дне бутылки мутноватый осадок. Этот штука, называется «мать». Не смейтесь. Что вы хотите, ведь ее так называют, так как она обладает множеством питательных свойств, которые не были отфильтрованы в процессе пастеризации уксуса. Эти не фильтрованные частицы уксуса дадут вам наибольшую пользу для быстрой очистки прямой кишки.

«Мать» яблочного уксуса содержит ацетобактеры, которые соединяясь с кислородом, помогают брожению яблочного уксуса. Это полезные бактерии — разрушают пищу в нашем кишечнике. Яблочный уксус может также помочь уменьшить шероховатости в жизнеобразующих процессах кишечника, а также снизить уровень сахара в крови после еды, ну и конечно же снизить кровяное давление.

Этот рецепт очищения толстой кишки очень прост. Вам понадобятся всего два компонента — это непастеризованный яблочный уксус с «матерью» плавающей на дне и немного натурального меда. Прежде чем начать — встряхните бутылку яблочного уксуса, чтобы смешать осадок, который оседает на дне бутылки.

В 200-граммовом стакане с теплой воды дополнения:

2 столовые ложки яблочного уксуса

2 столовые ложки натурального меда

Перемешайте хорошо эту смесь, пока мед не растворится. Вы можете пить этот напиток в начале рабочего дня или в любое время когда почувствуете, что вам необходимо очистить прямую кишку. Не стесняйтесь продолжать свою обычную повседневную деятельность, не заботясь о том, когда начнется процесс очистки.

С этим типом очищения Вам не нужно постоянно быть рядом с туалетом. Опять же, хотя последствия этой очистки — быстродействующие, они легко усваиваются пищеварительной системой, вы не будете испытывать быстрые позывы вашего кишечника, когда выпьете его.

Исследователи журнала Food Science говорят, что уксус — очень полезное вещество, которое имеет множеством соединений благотворно влияющих на здоровье. Известно, что терапевтические эффекты уксуса появляются в связи с употребления в пищу множества биологически активных компонентов, которые он содержит: уксусную кислоту, галловую кислоту, катехин, ephicatechin, хлорогеновую кислота, кофейную кислота, п-кумаровую кислоту, и феруловую кислоту.

: changeua.com