Тіна Кароль поділилася роботами художників, які попрацювали над її портретами

Головна поп-діва української естради поділилася роботами художників, які файно попрацювали над її портретами.

Знаменита співачка Тіна Кароль відома не тільки своїми піснями та творчістю, але й сумною історією. Її чоловік Олег Огір покинув її досить давно, майже десять років назад. Але пам’ять про нього живе до сих пір, адже скорбота від втрати коханого чоловіка відображається у прекрасних очах Тіни Кароль.

Мистецтво знайшло свою музу

Мистецтво завжди обожнювало нестандартних людей, з цікавими обличчями або людей з виразними очима. Так, сумні очі Тіна Кароль, що не просихають від сліз по померлому чоловіку, стали великим натхненням для молодих українських художників.

Нещодавно Тіна Кароль опублікувала світлини з репродукціями від різних різних творців, які проживають на території України та присилають їй свої роботи або відмічають у своїх публікаціях. Необхідно сказати, що Україна таки має талант, бо малюнки насправді дуже гарні.

Також необхідно зазначити, що портрети виглядають точно, як фотографії Тіни , настільки портретисти добре володіють пензлем.

: sensatsiya.com