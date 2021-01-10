Юна донька Олі Полякової похизувалася стрункими ніжками

Старша донька Олі Полякової скоро буде популярнішою за свою зіркову матір. Її зовнішні дані точно відкриють їй можливість виступати на сцені.

Маша Полякова – старша донька зіркової суперблондинки має всі шанси приємницею слави. Дівчинка має відмінні зовнішні дані, дуже схожа типажем на Олю та вправно вивчила гру на музичних інструментах, а також навчилася співати.

Нещодавно навіть було анонсовано те, що Марія вирішила розпочати свою власну музичну кар’єру, ставши частиною рок-гурту. Щоправда, зараз мало що відомо про нову творчу банду. Навіть на її офіційній сторінці, яку до речі, прорекламувала Полякова-старша, конкретних відомостей про учасників або стиль – немає.

Тим не менш, це не заважає Олі підносити на своїй сторінці в Інстаграмі доньку, як супер зірку. На цей раз зіркова мати показала, як вправно та красиво дефілює Маша на підборах.

Дівчина одягнула розкішну коктейльну сукню та літні босоніжки. Одразу видно, що це не перше взуття на шпильці у юної красуні – так вправно вона йде на зустріч камері смартфону.

За словами Маші, сукня – це подарунок батька на свята. Дівчина розпустила своє довге розкішне волосся та має відмінний вигляд.

Її мама вирішила пожартувати та одразу після дефіляди доньки опублікувала відео де вона робить косметичні процедури.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

: sensatsiya.com