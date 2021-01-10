Вчені знайшли закуску, яка продовжує життя

Ви захочете скуштувати цю екзотичну страву.

Так, вчені з’ясували – ферментовані продукти захищають здоров’я серця. Ба більше, продовжують життя. І виявилося, з цим впорається популярна корейська закуска кімчі – квашена капуста з гострими спеціями.

Вчені провели експеримент, в якому 21 доброволець у переддіабетному стані щодня протягом 8 тижнів їв свіжу або ферментовану кімчі. Люди, які вживали закуску в ферментованому вигляді, відчули – знизилися інсулінорезистентність, рівень кров’яного тиску і маса тіла.

Страва кімчі може похизуватися широким спектром переваг для здоров’я і може бути особливо ефективною, коли мовиться про зниження холестерину і зниження інсулінорезистентності – ключового фактора розвитку діабету, – зазначили науковці.

: lux.fm