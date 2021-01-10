Катерина Осадча похизувалася дорогезним дизайнерським капелюхом на яхті

Катя та Юрій Горбунов – одні з тих зірок, хто не пошкодував грошей на свій зимовий відпочинок та на свій зовнішній вигляд.

Катерина Осадча – найвідоміша журналістка країни. Популярною її зробив не лише талант м’яко ставити гострі питання знаменитостям, а ще і її унікальний смак у виборі аксесуарів до вбрання. Фішкою Каті вже багато років є капелюшки. Скільки дискусій було, щодо цього вибору. Не одна пародія була створена гумористами на рахунок дивакуватості смаку журналістки.

Проте, Катю – не зламати. Зірка вважає капелюхи ледь не найважливішим елементом вбрання. Осадча завжди зазначала, що кожна жінка мусить вміти обирати капелюхи та підкреслювати ними свою вроду.

Звісно, деякі головні убори жінки шокували. Наприклад, капелях у вигляді чорного ворона, що вмостився на справжній гілці.

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Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

: sensatsiya.com