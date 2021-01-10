При какой болезни мёрзнут ноги

Холодные ноги могут свидетельствовать о развитии диабета второго типа. Высокий уровень сахара в крови приводит к повреждению нервов.

Кроме того, сахарный диабет может вызывать онемение ног или покалывание в них. Если человек испытывает какие-либо симптомы повреждения нервов стопы, важно проявить особую осторожность и проверить их на наличие порезов или травм.

Как сообщает Express, постоянно мёрзнущие ноги могут указывать на проблемы с кровообращением. Кровеносные сосуды больных диабетом второго типа могут быть повреждены из-за высокого уровня сахара в крови, что приводит к образованию бляшек. Из-за этого сосуды не могут доставлять достаточное количество крови к соседним клеткам. Если не контролировать уровень сахара в крови, проблемы с кровообращением могут привести к язвам, инфекциям, а в худшем случае – к ампутации.

: Новости Ю