Владимир Остапчук оказался без штанов перед женщиной во время съемок

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук не стесняется ходить перед женщинами в одних трусах

В перерывах между съемками он выложил на своей странице в соцсети “Инстаграм” рекламный сториз в пикантном виде, Politeka.net. Владимир Остапчук оказался в гримерке в смокинге, но лишь наполовину. Знаменитость сел на стул перед зеркалом в пиджаке и рубашке с бабочкой, но без штанов – на нем можно заметить лишь трусы и носки. Торжественным такой вид точно не назовешь.

“Тебе в кадр пора, Вова, что ты делаешь?”, – возмутилась режиссер.

Ведущий рассказал о любимых магазинах и ресторанах, погрезил о шопинге, пока женский голос режиссера окончательно не приказал ему вернуться в кадр. “Иду уже”, – раздраженно ответил Владимир и отправился на съемки все так же без штанов.