Что происходит с вашими гормонами при периодическом голодании

Голодание способствует оздоровлению организма и нормализации многих показателей жизнедеятельности. А как связано голодание с гормонами?

Гормоны в процессе отказа от пищи “ведут себя” таким образом, что вы сможете и похудеть, и снизить уровень инсулина, и избавиться от отеков. Вот как это работает.

Голодание практикуется как лекарство от многих болезней на протяжении тысяч лет. Во многих культурах и религиях можно найти концепции временного отказа от пищи. Голодание –это испытанный временем способ профилактики и терапии заболеваний. Не надо путать голодание и голод. Последнее – это бедствие, принудительное лишение человека еды. А голодание, например, пост, – предполагает добровольный (возможно, частичный) отказ от пищи для оздоровления, очищения тела и духа. Разумное и обоснованное голодание может стать частью образа жизни.

Инсулин

Голодание – действенный и надежный способ снижения инсулина. Еда поднимает показатель инсулина. И для его снижения полезно воздержаться от пищи. Содержание глюкозы в крови сохраняется в нормальных рамках: тело от сжигания глюкозы приступает к расщеплению жиров. Результат наступает уже после суток голодания. Более длительные посты мощнее снижают инсулин. Интервальное голодание признано докторами допустимым методом снижения инсулина.

При систематическом голодании инсулин стабильно снижается, поэтому улучшается восприимчивость к данному гормону. Возможно, это и есть секрет похудения. Как правило, диеты нацелены на снижение производства инсулина, но они не избавит от резистентности к инсулину. Мы худеем, но резистентность к гормону держит заданный весовой показатель на месте. Метод лечебного голодания поможет ослабить резистентность, так как для ее развития необходим стабильно повышенный инсулин.

Инсулин имеет свойство задерживать соль и воду в почках, и при пониженном инсулине из организма выводится избыток соли и жидкости. Голодание поможет избавиться от лишних килограммов. За первые 5 дней можно погудеть на 0,9 кг в сутки. Похудение осуществляется в основном за счет мочеиспускания. Диурез снимает отеков и снижает давление.

Гормон роста

Этот гормон важен для усиления доступности жировой ткани в качестве источника энергии. Он поддерживает мышечную массу и плотность костной ткани. Показатель гормона роста сложно выяснить из-за промежуточной секреции, но известно, что с годами его содержание в организме уменьшается. Мощным стимулом для производства гормона роста считается голодание. Через 5 дней голодания синтез гормона роста возрастает в 2 раза. Физиологическая задача гормона роста во время голодания – обеспечение здорового состояния мышц и костей.

Адреналин

Если вы поститесь, у вас повышается показатель адреналина. Активное производство адреналина начинается через сутки после старта голодания. После 2 суток без еды скорость обмена веществ возрастает на 3,6 %, что в корне отличается от резкого замедления метаболизма при низкокалорийной диете. Через 4 дня голодания энергетический расход в состоянии покоя возрастает на 14 %. Тело наращивает скорость метаболизм.

Электролиты

В период голодания содержание микроэлементов магния, кальция и фосфора стабильно, возможно потому, что 99% названных минералов локализовано в костной ткани.

: kurs.com.ua