Тина Кароль после святого Рождества взялась за пилон

Популярная украинская певица Тина Кароль захватила сеть эротическими фото.

На Рождество украинцы имели возможность посмотреть на экранах мюзикл под названием “Рождественская история с Тиной Кароль”, в котором популярная исполнительница предстала в образе матери, носителя украинских традиций и культуры. Тина Кароль подарила зрителям старинные украинские колядки в новом исполнении.

Мюзикл поклонники певицы пересматривали не раз. Полюбился он и детям, ведь главным героем его является маленький мальчик.

На фан-страницах Тины Кароль до сих пор не утихают обсуждения мюзикла. Фанаты делятся, кто сколько раз его пересматривал.

Однако, похоже, что самой Тине Кароль по нраву совсем другие образы. Она просто не может жить без того, чтобы какой-то частью тела не “выпрыгнуть” из одежды.

В ее Instagram кадров из мюзикла нет – здесь пестрит откровенною сексуальностью. Поэтому неудивительно, что уже на второй день после выхода “Рождественских историй” Тина Кароль разместила в сети не фото в украинском строе, а кадр совсем другого содержания.

В своих сториз певица выложила фотографию с концерта в Одессе, который уже давно состоялся. Это довольно откровенное фото, на котором Тина Кароль позировала в прозрачном наряде, соблазнив многих своих поклонников.

: breaking.znaj.ua