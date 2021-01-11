Вчені знайшли загрозу в улюбленому багатьма напої для довголіття

Багато напоїв відрізняються корисними властивостями, здатними комплексно зміцнити організм і наблизити до довголіття. Однак вчені радять уважніше придивитися до одного з них.

Як пише видання Eatthis, мова йде про каву без кофеїну. Фахівці називають її головною і більш корисною альтернативою класичному ранковому напою.

Так, каву без кофеїну можна пити людям з високим тиском. Крім того, деякі експерти стверджують, що цей напій активізує роботу мозку і знижує ризик розвитку діабету другого типу.

За словами Вільяма Лі, лікаря, вченого, президента і медичного директора Фонду ангіогенезу, при обробці кавових зерен на них можуть залишитися шкідливі для здоров’я хімічні речовини. “Зерна вимочуються в хімічному розчиннику, який вилуговує кофеїн», – заявив він.

Хоча управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило ці хімічні речовини (мова йде про метиленхлорид) в процесі декафеїнізації, вони все ще являють собою цілий ряд ризиків для здоров’я.

Вчений і лікар Рашимі Бьякоді, в свою чергу, повідомив, що метиленхлорид тимчасово уповільнює роботу центральної нервової системи, може стати причиною ревматоїдного артриту і підвищити ризик розвитку раку.

: ukrhealth.net