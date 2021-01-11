Вчені пояснили, хто найбільш часто стає алкоголіком

Нове дослідження, проведене медичним університетом Чиказького університету за участю молодих людей, які вживають алкоголь протягом 10 років, показало, що люди, які повідомили про найвищу чутливість до приємних і корисних ефектів алкоголю на початку дослідження, з більшою ймовірністю стикалися з розладом, пов’язаним з вживанням алкоголю (AUD) в період відстеження.

Більш того, при повторному тестуванні їх відповідей 10 років по тому у тих, хто став алкоголіком, був найвищий рівень алкогольної стимуляції і бажання, вони були підвищені в порівнянні з вихідним рівнем без ознак толерантності до цих приємних ефектів.

У дослідженні, представленому в American Journal of Psychiatry, була вивчена когорта з 190 молодих людей, які брали участь у лабораторному сценарії алкоголізму з трьома регулярними інтервалами протягом 10 років.

Ці результати показують, що люди, які розвивають AUD, більш схильні до сенсибілізації до впливу алкоголю, тобто вони відчувають більш сильну позитивну реакцію, ніж вони звикли до речовини з більш низьким рівнем реакції. На цих же людей алкоголь з самого початку надавав менш заспокійливу дію, і з часом це не змінилося.

: ukrhealth.net