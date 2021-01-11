Леся Никитюк показала маму в леопардовой куртке

Телеведущая Леся Никитюк, известная своим отменным чувством юмора, обескуражила новыми кадрами

Как передает Politekа.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие “сториз” в Инстаграм, на которых показала свою маму.

Так, вернувшаяся из Буковеля Леся, видимо, отправилась в гости к родителям. Телеведущая в черной толстовке с розовым принтом выставила милое селфи с мамой Екатериной в куртке леопардовой расцветки. Невооруженным глазом заметно, как женщины похожи. Обе они одарили зрителей легкими улыбками.

“Мама Кет…”, – подписала фото Никитюк.

Примечательно, что на следующем кадре, потерявшая свежесть Леся, с “черными” из-за туши глазами и с уставшим видом, произносит: “Немножко перепила уже я…”. Контраст с предыдущим кадром налицо. Девушка потерла глаза пальцами, пытаясь сфокусироваться на камере.