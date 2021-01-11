Фитнес-модель Ана Чери показала, как загорела на отдыхе в купальнике с блестками

Американская фитнес-модель Ана Чери в блестящем купальнике показала яркий кадр из отдыха у бассейна

Ана является популярной моделью, которая прославилась после того, как начала показывать в Инстаграм свои тренировки в спортзале. Изначально Чери работала фитнес-тренером, в уже после того как начала сниматься для рекламы одежды и белья.

Теперь девушка зарабатывает благодаря рекламе и собственному онлайн-магазину для фитнес-красоток. Образы Чери в бикини старается не повторять, поэтому позирует в самых разных купальниках модного дизайна и всевозможных расцветок.

Так, на одном их фото, которое было опубликовано на фан-аккаунте, девушка позировала в мини-бикини из блестящей серой ткани на тонких лямках-ниточках. Чтобы придать кадру соблазнительности, Ана потянула за завязки на бедрах и отвернула голову в сторону от объектива.

: sport.politeka.net