Фитнес-модель Ана Чери показала, как загорела на отдыхе в купальнике с блестками

Американская фитнес-модель Ана Чери в блестящем купальнике показала яркий кадр из отдыха у бассейна
Ана является популярной моделью, которая прославилась после того, как начала показывать в Инстаграм свои тренировки в спортзале. Изначально Чери работала фитнес-тренером, в уже после того как начала сниматься для рекламы одежды и белья.
Теперь девушка зарабатывает благодаря рекламе и собственному онлайн-магазину для фитнес-красоток. Образы Чери в бикини старается не повторять, поэтому позирует в самых разных купальниках модного дизайна и всевозможных расцветок.
Так, на одном их фото, которое было опубликовано на фан-аккаунте, девушка позировала в мини-бикини из блестящей серой ткани на тонких лямках-ниточках. Чтобы придать кадру соблазнительности, Ана потянула за завязки на бедрах и отвернула голову в сторону от объектива.
: sport.politeka.net