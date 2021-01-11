Ольга Сумская очаровала праздничным семейным снимком

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская отметила Рождество с мужем и дочкой в Яремче.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в счастливом браке с 1996 года. За 24 года они прошли сквозь огонь и воду, а вместе воспитали Тоню Паперную и подарили жизнь Анне. Младшая дочь пары уже окончила школу и продолжила обучение в КНУТКИТ имени Карпенка-Карого.

И тем не менее, вся семья старается держаться вместе. Особенно если речь идет о праздниках. Рождество Сумская с мужем и младшей докой решила отметить в Карпатах. На данный момент они находятся на одном из курортов городка Яремче, сообщает Клатч.

«ХРИСТОС РОДИЛСЯ! Рождество в лучших украинских традициях! Друзья, вкусной кутьи! Хорошего праздничного настроения, мира, любви, радости каждой семье! С РОЖДЕСТВОМ!» — написала Сумская под семейным фото.

«Христос Родился! Веселого и счастливого Рождества. Всех благ желаем и крепкого здоровья»,

«Талантливая семья! Всегда приятно наблюдать, как Вы празднуете праздники! Самое главное — не зазвездились и делитесь с людьми прекрасными моментами своей жизни!»,

«Вы — самая обаятельная представительница наших традиций! Время уже пополнять коллекцию вышиванок, вышитых бисером. С Рождеством Христовым!!» — комментируют поклонники.

: Новости Ю