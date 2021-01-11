Врач назвал неожиданный продукт для долголетия

Французский врач Сибилла Науд рассказала об очень полезном и модном блюде, которое может стать источником долголетия. Оно содержит множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма.

Об этом сообщают СМИ.

Блюда из морских водорослей, таких как чука, нори, спирулина, являются очень популярными не только благодаря их пользе, но и вкусу. «Они извлекают огромную пользу из окружающей среды, в которой они развиваются, в основном морской воды», – объяснила Науд в беседе с Le Figaro. Эксперты заявляют о «неоспоримых преимуществах водорослей с точки зрения тонуса и стимуляции иммунной защиты».

Водоросли богаты йодом и медью, которые влияют на функционирование щитовидной железы, отвечающей за выработку гормонов. Также в них содержатся железо и магний, борющиеся с усталостью. Кроме того, водоросли являются источником кальция, необходимого для укрепления костей, волос и ногтей.

Науд отметила, что «мощная антиоксидантная сила» обеспечивается благодаря «альянсу» витаминов С и А, каротиноидов и флавоноидов. Она объяснила, что они борются со свободными радикалами – токсичными для организма веществами. Специалист посоветовала выбирать такие продукты в эко-магазинах, которые предлагают широкий выбор сушеных и свежих морских водорослей, таких как королевский комбу, хлорелла или спирулина. При этом врач рекомендует есть их свежими, чтобы в продукте сохранилось больше полезных веществ.

: golos.ua