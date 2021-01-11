Лилия Ребрик исполнила колядку со всей семьей

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на рождественские праздники отправилась вместе с семьей к родителям в Черновцы. Знаменитость показала, как колядовала вместе с мужем и дочерьми.

Коляда – одна из лучших рождественских традиций украинского народа. Это прославление рождения Иисуса Христа, которое звучит в каждом доме, наполняет дома особой, праздничной атмосферой и возвышает дух. Актриса Лилия Ребрик на личной странице в инстаграме показала трогательный ролик, где колядует вместе с дочками и мужем.

Рождество – время для семьи. Именно поэтому звезда вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми – Полиной и Дианой отправилась в гости к родителям. Там все вместе отпраздновали Сочельник, Рождество, а также заколядовали.

Артистка решила поделиться с многотысячной аудиторией подписчиков роликом, на котором показала, как все вместе колядовали. Маленькая Полина выучила колядку “Добрый вечер тебе, пане господарю” и исполнила ее вместе со старшей сестрой, мамой и папой.

Звездная семейка позировала на фоне большой елки, которая была украшена многими красивыми игрушками. На лицах всех сияли улыбки, в доме раздавалась громкая коляда. В рождественский день каждый насладился прекрасно проведенным временем.

“Колядуем как умеем. Искренние пожелания! А вы колядовали?” – спросила под видео телеведущая.

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: showdream.org