Названы признаки опасного дефицита витамина В12

Изменившееся состояние языка, который становится красным, гладким и толстым, является одним из признаков дефицита витамина В12, опасного развитием такого заболевания как пернициозная анемия. Об этом сообщили ученые из США, представляющие NHLBI – Национальный институт сердца, легких и крови.

«Гладкий, потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии», — рассказали исследователи из NHLBI.

Заболевание, о котором идет речь, характеризуется нарушением процесса кроветворения, возникающим на фоне нехватки витамина B12. По словам специалистов, дефицит этого вещества негативно отражается на состоянии костного мозга, нервных тканей. Поэтому, помимо изменившегося состояния языка, на недостаток В12 в организме также могут указывать признаки неврологической природы.

В частности, дефицит вещества вызывает покалывание, онемение в конечностях, мышечную слабость. Его значительный недостаток выражается в развитии депрессивных состояний, проблем с памятью, симптомов, характерных для деменции.

«Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие, испытывать проблемы при ходьбе», — добавили специалисты.

Еще один признак опасного дефицита витамина В12 – изменившееся состояние пищеварительной системы. Человек может столкнуться с повторяющимися приступами тошноты, изжогой, вздутием, запором или диареей, снижением аппетита.

«При появлении симптомов дефицита витамина B12 нужно обязательно обратиться за медицинской помощью», — подчеркнули специалисты.

: Новости Ю