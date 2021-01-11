Потап показал рождественский подарок от Насти Каменских

Украинский рэпер и продюсер Потап похвастался подарком, который ему на Рождество сделала любимая жена Настя Каменских. Артистка подарила мужу огромную картину с его изображением.

Рождество – особое, магическое время для многих людей. Эти дни хочется проводить с родными людьми, обмениваться подарками и наслаждаться каждым мгновением. Звезды постоянно делятся с поклонниками яркими мгновениями рождественских праздников. Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) на личной странице в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой показал подарок от своей избранницы.

Артист рассказал, что любимая сделала ему неожиданный и невероятный подарок. Настя заказала для мужа огромную картину, которую сделали из коллажей журналов и изображений. Потап поделился, что это первая работа, которая точно передает его внутреннее состояние.

“Спасибо, Настя! Это круче любых подарков. Это искусство!” – написал продюсер в публикации.

Алексей добавил, что в год своего 40-летия обязан выпустить сольный альбом и обязательно сделает эту картину его обложкой.

Поскольку пост артист опубликовал в день Рождества, то также поздравил сторонников с этим большим и светлым праздником.

: showdream.org