Тина Кароль очаровала поклонников новой прической

Тина Кароль заставила волноваться мужчин появлением в откровенном наряде.

Тина Кароль наверняка знает, как привлечь к себе внимание и потому активно экспериментирует со своими нарядами. Некоторые ее образы весьма откровенны, но они невероятно нравятся мужчинам. Ведь Тине Кароль есть чем похвастаться. Она отлично выглядит и регулярно следит за своей фигурой. Свои формы она подчеркивает облегающими платьями и костюмами.

Нередко Тина и вовсе забывает про нижнее белье. Она любит надеть, к примеру, платье, чтобы максимальный акцент был сделан как раз на ее пышную грудь. Так она поступила и в этот раз. В сети опубликовали фото, на котором Тина позирует в черном платье с пайетками. Но вот лиф наряда сильно съехал и обнажил грудь певицы.

Пикантности фото добавляет растрепанная прическа. Складывается такое ощущение, что Тина только-только встала с постели и еще не успела привести себя в порядок. Но это совершено не так. Такая прическа стала отличным дополнением к такому провокационному образу.

Лицо певицы украсил макияж, выполненные в бежевых оттенках. В этот раз артистка решила отказаться от использования красной помады, которая стала ее неизменной спутницей. Тина не смотрит в камеру, а томно опустила глаза к низу, как будто что-то там разглядывая. Свой образ Кароль дополнила массивными серьгами.

“Нехай ранок буде насиченим і бадьорим, щасливим і надихаючим❤ Доброго ранку😍”, – подписали снимок в социальной сети.

: light.hyser.com.ua