Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на відпочинок

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили відпочивати у теплі краї. Про це стало відомо з Інстаграму чоловіка. Саме він поділився новими фото та розповів, що вони опинились у Об’єднаних Арабських Еміратах.

Юрій Горбунов на нових знімках позував у найвищій будівлі світу – Бурдж-Халіфа. Хмарочос має висоту 828 метрів.

На фото ведучий одягнений у білу футболку, шорти та джинсову куртку. Доповнив образ він кросівками та окулярами. Позаду чоловіка було величезні крила, намальовані на стіні.

Також Юрій поділився і фото з дружиною. Катя позувала у білій футболці та у піджаку кольору фуксії. Шию вона прикрасила мінімалістичними підвісками.

Під фото чоловік написав, що фото були зроблені на оглядовому майданчику башні.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

: glianec.com