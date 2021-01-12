Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на відпочинок

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили відпочивати у теплі краї. Про це стало відомо з Інстаграму чоловіка. Саме він поділився новими фото та розповів, що вони опинились у Об’єднаних Арабських Еміратах.
Юрій Горбунов на нових знімках позував у найвищій будівлі світу – Бурдж-Халіфа. Хмарочос має висоту 828 метрів.
На фото ведучий одягнений у білу футболку, шорти та джинсову куртку. Доповнив образ він кросівками та окулярами. Позаду чоловіка було величезні крила, намальовані на стіні.
Також Юрій поділився і фото з дружиною. Катя позувала у білій футболці та у піджаку кольору фуксії. Шию вона прикрасила мінімалістичними підвісками.
Під фото чоловік написав, що фото були зроблені на оглядовому майданчику башні.
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: glianec.com