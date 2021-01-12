Соломія Вітвіцька з оголеними плечима захопила своєю зовнішністю

Ведуча знялася на тлі мальовничого пейзажу

Ведуча Соломія Вітвіцька, яка на новорічно-різдвяні свята полетіла до Америки, продовжує тішити шанувальників знімками з відпочинку.

Так, зірка повернувшись з Коста-Ріки до Лос-Анджелеса, вирішила ознаменувати це новим розкішним фото.

На своїй сторінці в Instagram Cоломія поділилася світлиною, зробленою на тлі мальовничого пейзажу. На знімку ведуча позувала у нюдовій сукні зі спущеними рукавами, демонструючи оголені плечі. Жіночності образу додав яскравий макіяж зірки з акцентом на червоні губи та пишна зачіска.

“Как дела Лос-Анджелес. рада вернуться”, – отметила в фото Витвицкая.

Поклонники были в изрядном восторге от снимке Соломии, отметив ее красоту в комментариях.

: tvgid.ua