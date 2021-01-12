Диетологи рассказали, какой завтрак полезней всех

Завтрак — самый важный прием пищи, который в последствии влияет на нашу дневную активность, самочувствие и многое другое. К выбору пищи на утренний прием нужно подходить очень тщательно. Диетологи рассказали, какой завтрак считается самым правильным.

Кроме всеми известной овсянки есть множество продуктов, которые необходимы в утреннем приеме пищи. Это, например, бананы. Они чрезвычайно полезны, если есть их в составе завтрака. В них присутствуют нужные организму нутриенты, обеспечивающие органы пищеварения работой на весь день. Бананы, кроме того, содержат клетчатку, а также массу важных витаминов и минералов.

Не менее полезными, чем бананы, являются яблоки. Этот фрукт, как недавно установили ученые, гораздо лучше бодрит с утра, чем кофе, и, в отличие от последнего, исключительно благоприятно воздействуют на ЖКТ.

Другие продукты, с употребления которых стоит начинать день — это йогурт и семечки. Польза йогурта для кишечника не вызывает никаких сомнений ни у кого, а что касается семечек, то их (в очищенном виде) можно добавлять в овсянку и другие каши. Семечки — это, если что, отличный пребиотик, очень полезный для органов пищеварения.

: changeua.com