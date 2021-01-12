«Святкові сліди на талії». Катя Осадча поділилася фото в купальнику

Телеведуча Катя Осадча опублікувала в Instagram яскраві фото з сімейного подорожі.

Популярна ведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відпочиває в ОАЕ. У соцмережі Осадча показала знімки, на яких зображена в роздільному купальнику чорного кольору.

На одному з фото зірка позує під час пробіжки на пляжі. У підписі Осадча повідомила, що після різдвяних та новорічних свят вона залишилася незадоволена своєю фігурою.

«На фото ретельно приховані святкові сліди на талії, але вони є. І німб колесом, — написала знаменитість. Свій пляжний образ ведуча доповнила солом’яним капелюшком.

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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

: life.nv.ua