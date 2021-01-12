«Вечный покой» Сергея Гордеева

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , девелоперская группа ПИК Сергея Гордеева выразила готовность вложить средства в застройку расположенной на юге Москвы промзоны «Котляково», рядом с которой находится кладбище, а также место захоронения радиоактивных отходов Московского завода полиметаллов. Похожая ситуация ранее наблюдалась в Новой Москве, где возведение ЖК «Саларьево парк» велось ПИКом в непосредственной близости от огромного мусорного полигона, реконструкция которого так и не была завершена. Кажется, или господину Гордееву абсолютно все равно, в каких условиях он предлагает жить покупателям квартир в домах, построенных его компанией?

Жилой микрорайон с видом на вечный покой могут начать застраивать уже в следующем году. Интерес компании ПИК к территории объясняется наличием у компании административного ресурса, благодаря чему группа сможет получить разрешение на максимальную плотность застройки. В свою очередь это поможет снизить себестоимость проекта.

Гордеев, кажется, вообще любит строить жилье по соседству с «нехорошими» местами. В свое время экологи просили обратить внимание на строительство домов рядом с мусорным полигоном «Саларьево».

«Это очень опасное место, без тщательной рекультивации территории там ничего строить нельзя. Хотя этот полигон формально числится местом захоронения бытовых отходов, на нем активно хоронили химикаты, а рядом был скотомогильник», — цитируют «Известия» слова тогдашнего председателя центрального совета экологической политической партии «Альянс зелёных — Народная партия» Олега Митволя.

Интересно, насколько качественную рекультивацию провел господин Гордеев? Судя по тому, какое жилье сдает его компания, она могла быть сделана «спустя рукава».

Стоит вспомнить хотя бы историю с ЖК «Грин парк». В частности, жильцы жаловались «Новым известиям» , что водосток собран из обычных пластиковых труб, которые в определённый момент просто прорвало. В результате затопило все коммуникации, электрощитки у каждой квартиры, а из стояка вода затекала в квартиры. А что, если бы случилось короткое замыкание? Тогда бы пострадать могли сотни людей…

ГК «ПИК» то и дело оказывается в скандалах, связанных с качеством сдаваемого ею жилья. В частности, традиционным элементом в объектах застройщика являются плесень и затопленные подвалы. Кроме того, дольщики часто жалуются на постоянно неработающие лифты, а также качество отделки. Кроме того, часто девелопер не подготавливает достаточное количество машиномест, из-за чего дворы рядом с объектами ПИК превращаются в сплошные автостоянки, а между автовладельцами происходят конфликты.

Протесты и скандалы

Недоброжелатели обвиняют Гордеев и в вероятном нарушении прав людей. Так, возведение новостройки в районе Кунцева во дворе трех жилых домов обернулось многочисленными несанкционированными протестами. Впрочем, они были безрезультатны. Как писал «Новый день» , Верховный суд России отказался поддержать требования не сносить неаварийные дома в угоду строительным планам ГК «ПИК». При этом застройщик выставил недовольным гражданам имущественные претензии, доходящие до 150 тысяч рублей.

Как писал «Коммерсант» , прокуратура в начале осени обратила внимание на связанную с ГК ПИК «Центр-Инвест». Последняя возводит ЖК «Фестивальный парк-2», который затрагивает парк «Березовая аллея». Ранее в защиту зеленой зоны выходили активисты и даже рушили строительные заборы. Прокуратура потребовала устранить градостроительные нарушения при согласовании стройки и привлечь виновных к ответственности. Ранее надзорное ведомство направляло в правоохранительные органы материалы о вероятном подлоге документов при реализации этого девелоперского проекта.

Но Гордееву, кажется, на все абсолютно все равно — на первом месте выгода. Об этом красноречиво говорит ситуация с ЖК «Галактика» под Петербургом. Застройщик согласился достраивать проблемный комплекс при условии, что дольщики создадут жилищно-строительный кооператив. Многим это не понравилось, ведь ЖСК имеет репутацию чуть ли не финансовых пирамид, когда одни вносят деньги, а другие берут заем.

В начале года в районе «Солнцево-парк» жители выходили на одиночные пикеты с требованием сдержать обещание по строительству школы. Образовательное учреждение обещал еще разорившийся «Мортон», которую купил ПИК вместе со всеми обязательствами стройкомпании. Компания Гордеева планировала построить школу в декабре 2019 года, однако вместо этого началось возведение апартаментов у детской поликлиники.

Удивительно, но несмотря на постоянные жалобы дольщиков и кризисный из-за пандемии COVID-19 год, ПИК чувствует себя прекрасно: по основным показателям компания выросла аж на 50%. За первые 9 месяцев 2020 года в эксплуатацию было введено 1 275 тыс. кв. м жилья, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По городам и весям

ПИК всегда знает, как получить новые территории под застройку. Чтобы понимать жесткость и «стальную» хватку Сергея Гордеева стоит вспомнить его первый бизнес — компанию «Росбилдинг». По информации «Форбс» , контора скупала акции промышленных предприятий и переделывала их в бизнес-центры, а с миноритариями не церемонилась. Более того, РБК напрямую называло «Росбилдинг» «крупнейшим российским рейдером».

Сергей Гордеев не привык «церемониться»

Кажется, Гордеев продолжает работать достаточно «жестко». наверно благодаря этому ему и удается столь успешно масштабировать бизнес, покоряя новые регионы? Например, сообщалось, что ПИК застроит жилой район аж во Владивостоке — там девелопер приобрел более 10 гектаров земли, на которых появятся 17 высоток.

Заглядывает Гордеев и в Краснодарский край — том ПИК выкупила у «дочки» ВТБ бывшую территория сочинского санатория. При этом девелоперу достался памятник конструктивизма, требующий реставрации.

Еще один исторический объект Гордеев ведет в столице. Так, ПИК займется переносом водонапорной башни и ряда других зданий XIX века на территории бывшего компрессионного завода «Борец» в Марьиной Роще. Их перенесут и встроят в застройку ЖК «Шереметьевский».

Поговаривают, что получать такое количество объектов Гордееву помогают его многочисленные связи. по все видимости, девелопер очень дружен с московскими властями: только в 2018 году ПИК получил почти 50 % заказов по реновации, обозначив себя лидером в этой сфере. Злопыхатели судачат, что за этим может стоять лично градоначальник Сергей Собянин.

Возможно, именно связи и помогают Гордееву разбираться с долговыми обязательствами. В частности, предпринимателю удалось договориться с «Трастом» об урегулировании обязательств на аж 10 млрд рублей, которые привлекались на строительство подмосковных торговых центров. Ранее банк добился в суде их взыскания с фирмы «Эквилибриум», которая некогда принадлежала Гордееву.

Теперь же с помощью админресурса он «продавит» выдачу ему разрешения на строительство высоток у кладбища? Кажется, ему совершенно все равно, где и как строить — лишь бы деньги текли в карман рекой.

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