Самые успешные сделки-2020: что будут «обмывать» бизнесмены за новогодним столом

Пандемия COVID-19 здорово «ударила» по кошелькам многих россиян. Но как известно: если где-то убывает, значит где-то прибывает. И в это непростое время удачливые российские бизнесмены смогли увеличить свой капитал и заключить выгодные сделки. При том не всегда все проходило прозрачно.

О самых ярких бизнес-событиях 2020 года рассказывает корреспондент The Moscow Post .

Интересная «Трафигура»

Вероятно, глава «Роснефти» Игорь Сечин в этом году реализовал интересную схему с «Восток Ойлом», 10% в котором недавно прикупил сингапурский нефтяной трейдер «Трафигура» (Trafigura) — один из ключевых партнеров «Роснефти» все последние годы. При этом сама «Роснефть» решила выкупить Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Сделка должна помочь Худайнатову расплатиться с накопившимися долгами, а «Роснефти» — завершить консолидацию месторождений «Восток Ойл».

Последнего недоброжелатели кличут «кошельком» Игоря Сечина, а иностранную компанию также связывают с главой госкорпорации. Так получается, что деньги, полученные от «Трафигуры» идут прямиком в карман Худайнатова? Может ли таким способом Сечин «обналичивать» деньги, которые, на секундочку, принадлежат «Роснефти», а значит являются государственными.

Проект «Восток Ойл» предполагает масштабную разработку нефтяных месторождений на полуострове Таймыр и севере Красноярского края. В первую очередь, на Западно-Иркинском участке. Общий объем инвестиций в проект может составить до 120 млрд долларов в течение 2020–2060 годов. Неплохо может «поднять» господин Сечин?

Игорь Сечин может реализовывать интересную схему?

При этом «Восток Ойл» уже называют одним из самых провальных проектов госкорпорации — последние несколько лет разговоры о нем не могут уехать дальше изложенных на бумаге планов. Как сообщает «Новая газета» , первая очередь мощностью 50 млн тонн в год должна быть завершена в 2024 году, но обсуждение идёт уже два года. Вторая очередь, которая увеличить добычу уже до 100 млн тонн ежегодно — ориентировочно к 2030 году. Будет ли Сечин у «руля» «Роснефти» к тому моменту?

Струкову «подмаслили»

Новые собственники компании «Петропавловск» во главе с Константином Струковым закончили установление контроля над компанией. При том бывшие владельцы видят в их вхождении в компании якобы имеющиеся «рейдерские» нотки, а также попытку решить свои финансовые проблемы за чужой счет.

Сейчас в «Петропавловске» продолжается острый корпоративный конфликт между Струковым и близкими к нему акционерами, и основателем компании Павлом Масловским и стоящими за ним другими собственниками. Изначально 22,7% предприятие приобрел олигарх Роман Троценко, а потом реализовал эту долю Струкову.

Струков получил контроль над «Петропавловском»

В этом году АО ЮГК (контролируется Струковым) приобрело конвертируемые облигации «Петропавловск» на 5,97%, и таким образом стал крупнейшим акционером. Вслед за этим Масловского стали «выдавливать» из компании.

Как писал РБК , этим летом члены правления золотодобывающей компании «Петропавловск» обратились к британскому регулятору (Комиссии по поглощениям) с просьбой провести расследование после того, как акционеры проголосовали против переизбрания семи нынешних руководителей компании в совет директоров.

При этом прошлого директора, Максима Мещерякова, заподозрили в причинении ущерба на 450 тысяч руб. дочерней структуре «Покровский рудник» и обвиняют в самоуправстве при попытке попасть в офис компании. Тогда на проходной устроили настоящее «маски-шоу», а также изъяли документацию на предприятии.

Сейчас под следствием находится уже сам Масловский. Как писал РБК , его подозревают в хищении средств «Покровского рудника» (входит в «Петропавловск») в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

Преданный товарищ

Помогал Струкову получить контроль над предприятием Владислав Свиблов, который ранее выкупил долю в «Петропавловске», а потом передал ее Струкову.

В интересах Струкова Свиблов в этом году также мог реализовать крупную сделку по покупке 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold у олигарха Романа Абрамовича и партнеров. Общая сумма сделки составляет без малого 574 млн долларов. В целом золотодобывающий холдинг оценен в сумму около 1,4 млрд долларов. Основные производственные активы Highland Gold находятся на Чукотке и в Хабаровском и Забайкальском краях – это пять рудников, несколько проектов на стадии развития и геологоразведочные площади.

Свиблов — «рабочие руки» Струкова?

Помимо золотодобывающих активов в портфеле Владислава Свиблова присутствует Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятии, где бизнесмен хочет производить цинковый и свинцово-серебряный концентраты. Кроме того, в мае этого года компания «Восток Золото», подконтрольная Свиблову, подала в ФАС ходатайство о приобретении золотодобытчика «Урюмкан». Ходят слухи, что и это он будет делать в интересах Струкова.

Между волей и СИЗО

Корпоративный конфликт стоит еще за одной крупной сделкой года. Дело в том, что бизнесмен Михаил Рабинович, по всей видимости, смог получить контроль над компанией FESCO. Дело в том, что 33,9% компании сейчас принадлежит фирмам «НоваторИнвест», «Наутилус» и Domidias LTD, которые связывают с бизнесменом. А недавно и он сам прикупил 17,4% в предприятии. Выходит, под его контролем сейчас может находится 51,1% конторы.

Еще 32,5% долей FESCO по-прежнему находится в руках у Зиявудина Магомедова, который уже три года сидит в СИЗО. По его мнению, как пишет «Новая газета» , в его отсутствие осуществляют рейдерский захват «Владивостокского морского порта» (входит в FESCO). Дескать, новые собственники пытаются установить свои порядки и даже поменяли руководителя компании, коим раньше был родственник Магомедова Заирбека Юсупова.

Докеры выступили против нового руководства

В ответ на такие изменения докеры устроили настоящую акцию протеста: когда им представляли нового руководителя, они закидали его касками. Поговаривали, что за таким «выступлением» мог стоять сам Магомедов. К слову, новые акционеры FESCO обвиняют опального бизнесмена в том, что тот якобы вывел из компании 1 млрд долларов, писал «Коммерсант» .

Небесные истории

Олигарх Виктор Вексельберг в этом году здорово расширил свое присутствие на авиарынке. Вместе с олигархом Романом Троценко они создали совместное предприятие для консолидации малых аэропортов. Теперь в Магаданской области они «освоят» местный аэропорт «Сокол». При том, по слухам, в регион его лично пригласил губернатор Сергей Носов.

Миллиардер намерен инвестировать в развитие аэропортов на Дальнем Востоке. Так, предприятие Вексельберга и Троценко осенью выиграла конкурс на реконструкцию и управление аэропортом Благовещенска в рамках концессии. Стартовая сумма инвестиций была установлена на уровне 2,756 млрд рублей (увеличение с шагом в 50 млн рублей). Также Вексельберг «заглядывается» и на авиагавань Южно-Сахалинска.

Вексельберг покоряет новые «высоты».

Кроме того, в 2020 году ГУП «Аэропорт Оренбург» официально начало процедуру реорганизации в АО. Позднее акции предприятия будут выставлены на публичные торги, но это вероятно будет лишь формальная процедура — по слухам, актив отойдет в руки Виктора Вексельберга.

Видимо, миллиардер наконец начал оправляться от санкций, которые были наложены на него в 2018 году. Смог он удержаться на плаву и несмотря на проигрыши в забугорных судах, из-за которых потерял доступ к своим активам в Швейцарии, а также лишился 6 млн евро, которые ему должен был британский банк Cynergy, писал «БФМ» .

Воробьев «летает» над гектарами»

В денежном выражении крупнейшей сделкой этого года на девелоперском рынке стала покупка участка на Верейской улице, 41 в столице, пишет РБК . Общий объем инвестиций Группы «Самолет» в возведении на этом участке ЖК «Рябиновый парк» оценивается в 11,4 млрд руб. Комплекс появится на участке размером порядка 5 га между Рябиновой улицей, Аминьевским и Можайским шоссе. По разным оценкам, там появится 115–130 тысяч кв. м жилья.

Андрей Воробьев «стоит» за брата?

«Самолет» контролируется братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым. Этим и может объясняться головокружительный успех девелопера? При этом регион вошел в число самых проблемных, из-за которых в стране насчитали более 185 тысяч дольщиков. Возможно ли, что, лоббируя интересы родственничка, у губернатора Воробьева просто не остается времени следить за ситуацией в вверенной ему области?

«Самолет» сейчас реализует более десятка проектов в Москве и Подмосковье. Вот только дольщики часто оказываются недовольными качеством жилья: квартиры называют «пенопластовыми» якобы из-за низкого качества отделки, коммуникации и отсутствия шумоизоляции. Кажется, или «Самолет» — тот самый пример, когда количество не означает качество.

Что сказать, в 2020 году некоторым здорово удалось реализовать свои бизнес-амбиции. Хоть иногда, кажется, это и могло быть сделано в ущерб интересов других.

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