Суд арестовал имущество экс-руководителей банка «Иваново»

Арбитражный суд Ивановской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество 12 контролировавших банк «Иваново» лиц, говорится в определении суда.

Непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить значительный материальный ущерб лицам, участвующим в деле, так как сделает невозможным поступление в конкурсную массу имущества, заметил арбитраж.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было заявлено АСВ в рамках иска о привлечении экс-руководства КБ «Иваново» к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 343 млн рублей.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами совершались сделки с заемщиками, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства: предоставление кредитов, заключение соглашений о переводе долга и соглашений об отступном по заведомо завышенной стоимости, в результате которых банку «Иваново» были причинены убытки.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.

Регулятор 5 апреля 2019 года издал приказ об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций. Кредитная организация, по информации ЦБ, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Арбитражный суд Ивановской области 8 июля 2019 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом банк «Иваново» (80,2% акций принадлежало бывшему члену палаты представителей США от Северной Каролины Чарльзу Тейлору).

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