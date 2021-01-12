АСВ предъявило экс-топам «Югры» новый иск на 6,6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к лицам, контролировавшим банк «Югра». Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте АСВ.

Как уточняется, заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 28 декабря. Агентство требует с девяти физических лиц и пяти компаний около 6,595 млрд рублей.

В качестве ответчиков-физлиц указаны Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием), бывшие члены совета Алексей Нефедов (также находится под следствием; его, Хотина и Шиляева в октябре освободили из-под домашнего ареста, но в середине ноября вновь отправили под домашний арест), Юрий Гусев, бывший член правления Юрий Мельников и еще несколько лиц (Руслан Петров, Нина Чернова, Павел Кудинов, Ольга Григораш).

Ответчиками-юрлицами значатся АО «Комплексные инвестиции» (эта компания входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке) и еще четыре организации: ООО «Техойл-геология», ООО «Техойл», ООО «Старотепловский» и ООО «Бузулукский». Согласно данным ЕГРЮЛ, указанные четыре компании относятся к нефтегазовой отрасли, связаны между собой, а две связаны договором залога с «Югрой».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.

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