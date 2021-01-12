Надя Дорофеева похвасталась своей необычной ванной на Бали с прозрачным потолком

Украинская певица и экс-участница группы “Время и стекло”, Надя Дорофеева, похвасталась очередным фото с Бали

Известная артистка сейчас отдыхает со своим мужем, Владимиром Дантесом, в теплых краях, пишет Politeka.net. Красотка делится кадрами своего времяпрепровождения в Инстаграм.

В этот раз горячая Надя похвасталась стройной фигурой в легком костюмчике. Топик подпрыгнул, оголив ее упругий животик, а тонкую талию подчеркнула юбочка на высокой посадке.

Мини дало возможность рассмотреть стройные ножки знаменитости.

Дорофеева решила показать, как выглядит без макияжа. Она растрепала волосы и приоткрыла губы, снимая себя на телефон.

Вид казался даже немного “помятым”, но от этого звезда не теряла своей привлекательности.

“Кажется, я уже люблю Bali 💛”, – подписала фото звезда.

Фото было сделано в ванной с потолком из стекол.