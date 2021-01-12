«Слуга народа» Камельчук заявил, что вакцинация от коронавируса нужна для покорения непокоренных

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые приводят к смерти людей. Об этом он написал в Facebook.

По мнению народного депутата, принудительная вакцинация является способом создания «дополнительных искусственных границ и поводом покорить непокоренных».

«Политики демонстрируют нам псевдо вакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдо панацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!», — возмутился депутат.

Он добавил, что медицинские маски являются неэффективными и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как маска снижает поступление кислорода в организм на 20%.

Камельчук также подчеркнул, что введенный в Украине локдаун нарушает Конституцию и приведет к искам против правительства.