Жириновский предрек появление мощной «партии Трампа» в США

Последствием политических событий в США может стать появление в стране третьей мощной партии — партии нынешнего президента Дональда Трампа, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова передает агентство .

«Теперь может быть вариант третьей партии, — сказал Жириновский в ходе рабочего обеда-совещания депутатов фракции ЛДПР. — Демократическая, Республиканская и его собственная. (…) Но когда говорят: «Давайте еще одну партию». На базе чего ее делать? Вот здесь Трамп нанес удар по всем партиям, и за ним 72 миллиона [тех, кто проголосовал за него на выборах в 2020 году], пусть останется половина».

Таким образом, Жириновский оценил численность избирателей «партии Трампа» в 30 миллионов человек. Политик отметил, что у Трампа есть амбиции и деньги для создания подобного проекта, однако необходимо реализовывать механизм «выборной кампании и партийного расклада».

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Из-за этого сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов и демократа Джозефа Байдена в качестве президента страны. В результате беспорядков и захвата Капитолия погибли пять человек, в штаб-квартирах обеих партий были обнаружены самодельные бомбы.

Двухпартийная система сложилась в США еще в середине XIX века, с тех пор конгресс США контролируют партии демократов и республиканцев.