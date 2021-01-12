Депутат-грабитель получил 8 лет и вышел на свободу

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор организованной группе, совершившего серию краж в Винницкой и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 29 декабря.

В марте 2016 группа из четырех выходцев из Одесской области ограбила ювелирный магазин в городе Немиров Винницкой области на сумму 1,7 млн грн.

В мае 2016 г. аналогично обокрали ювелирный магазин в городе Староконстантинов Хмельницкой области на 2,7 мл грн. Злоумышленники сначала проникли в кинотеатр по соседству, где в стене были замурованы двери. Разбив стену, они попали в магазин и обчистили витрины и сейф.

Кроме того, в Городке Хмельницкой области в торговом центре ограбили магазин женского белья на сумму 124 тыс. грн и парфюмерный отдел на 47 тыс.

Ворованные золотые и серебряные изделия сдали в ломбард. Позже пострадавшие узнали там часть своего товара.

Организатором группы был депутат Овидиопольского поселкового совета Одесской области 7 созыва, который имел непогашенную судимость в 2006 году за кражу и разбой. Соучастником был человек, который ранее совместно совершал преступления с депутатом, судимый за разбой, а также за убийство. Эти двое мужчин привлекли двух знакомых — мужчину и женщину, которая наблюдала за обстановкой извне.

Обвиняемые признали все в полном и ничего не оспаривали.

Их признали виновными по ч. 5 ст. 185 УК Украины — хищение чужого имущества, совершенное повторно, соединенное с проникновением в помещение, организованной группой.

Организатора приговорили к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья. Двум другим соучастникам назначили по 8 лет 7 месяцев с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Вместе с тем суд учел срок предварительного заключения как день за два. Мужчины содержались под стражей с августа 2016 года. Ко дню приговора они отбыли 8 лет и 9 месяцев. Поэтому суд освободил их из-под стражи, поскольку считается, что они уже отбыли наказание.

Женщина последние четыре года была под залогом. Ее приговорили к 5 годам тюрьмы условно и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком полтора года.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взимает солидарно со всех обвиняемых более 4 млн грн материального ущерба и 385 тыс. грн морального ущерба.