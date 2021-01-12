За рулем Mercedes, который попал в ДТП в центре Николаева, был депутат облсовета Садридинов

Автомобилем Mercedes-Benz Viano, который попал в ДТП в центре Николаева 8 января, управлял депутат областного совета Тахир Садридинов.

Об этом сообщают «Новости-N».

Как известно, водитель Subaru двигался по улице Инженерной в направлении проспекта Центрального и на перекрестке не пропустил Mercedes, водитель которого двигался по проспекту в направлении улицы Садовой. В результате произошло незначительное столкновение, во время которого Mercedes-Benz выехал с дороги, задел металлическое ограждение и частично выехал на тротуар.

Издание также отмечает, что водитель Mercedes после ДТП жаловался на боль в груди.

Отметим, что в декларации Садридинова за 2019 год нет подобного автомобиля.

Также стоит добавить, что по информации «Преступности.НЕТ», этим же автомобилем в сентябре и октябре 2020 года пользовался Виталий Герсак, который на тот момент еще был начальником УСБУ в Николаевской области.

Напомним, что ранее Садридинова также замечали на незадекларированном белом внедорожнике Mercedes-Benz. Тогда он пояснял, что машину не декларировал, поскольку она оформлена на фирму его брата.

Также напомним, как Тахир Садридинов получил доступ к государственной тайне 30 мая 2020 года. При этом только в конце июня тогдашняя глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко подписала распоряжение о назначении Садридинова своим первым заместителем. Позже в ГБР сообщили, что не видят преступления в том, что на то время начальник УСБУ Виталий Герсак дал доступ к гостайне Садридинову еще до назначения на должность замглавы облсовета