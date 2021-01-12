Строительный плохиш Егоров и его нечестивые дела

Одиозный строительный магнат Владимир Егоров успешно расширяет горизонты своей, не побоимся этого слова, вредительской деятельности. Его компания «Сибиряк» получила капиталоёмкий подряд — на 7,5 миллиарда рублей.

И не в Красноярском крае, где Егоров не без губернаторской протекции лихо осваивает бюджеты государственных подрядов, а в Новосибирске. Строить Егоров будет детский реабилитационный центр. «Сибиряк» выиграл электронный аукцион, снизив начальную цену контракта в размере 7,66 миллиарда рублей до указанных 7,5 миллиарда. Красноярская компания обошла двоих конкурентов из Москвы.

Подрядные победы в соседних регионах омрачаются неблаговидными делами «Сибиряка» у себя на родине, в Красноярском крае. В наступивший 2021 год застройщик перетянул за собой вереницу скандалов.

Под конец 2020 года, в декабре, прокуратура выставила «Сибиряку» штраф в размере 10 миллионов рублей за экологический ущерб от незаконной разработки карьера близ посёлка Солонцы. Компания вывозила с земельного участка грунт, не имея на это соответствующей лицензии. В отношении юрлица возбудили два административных дела: за самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1, ч. 1 КоАП РФ) и пользование недрами без лицензии (ст. 7.3 КоАП РФ).

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Тем временем власти Красноярска не завершили тяжбу с «Сибиряком» по земельным участкам на Предмостной площади. Посредством судебного разбирательства удалось вернуть часть участков, но суды продолжаются. Земля долгое время находилась в аренде у компании, но никаких строительных телодвижений не совершалось. Из-за этого территории пришли в глубокое запустение и стали портить общий городской ландшафт.

В 2016 году девелопер вроде как взялся строить там торгово-развлекательный центр и озвучил интенцию облагородить берег Абаканской протоки, но бурная деятельность быстро угасла — Владимир Егоров переключился на объекты Универсиады, подряды по которым хлынули на него как манна небесная. И территория осталась в запустении ещё на годы, добавился лишь унылый вид начатого и незавершённого строительства. Затянулись и судебные разбирательства между красноярской мэрией и УСК «Сибиряк» — девелопер оспаривал решения суда о возврате участков.

В конце 2019-го у «Сибиряка» истёк договор аренды земли, на которой должен был появиться ТРЦ. Застройщик, согласно условиям контракта, должен был отдать муниципалитету участок в первозданном виде, но Егоров был бы не Егоровым, если бы не нарушил договорные рамки. Девелопер так и не ликвидировал бесхозный котлован, а муниципальные администраторы оказались бессильны перед строительным плохишом.

На самом деле чиновничье бессилие, вероятнее всего, имеет под собой корыстную подоплёку. В 2018 году УФАС уличила красноярскую мэрию в том, что та с нарушениями отдала застройщику несколько земельных участков вокруг здания бывшей «Планеты Красноярск», а затем незаконно продлила сроки аренды этих участков. Так что административная слабость на деле может быть банальной коррупцией.

К слову, на Предмостной площади (там, где находится здание бывшей «Планеты Красноярск») сейчас планируют построить спортивный комплекс. Мэрия выставила участок на торги.

Ну а непосредственно качество строительных работ «Сибиряка» — отдельный жанр, о котором писать — не переписать. Ох, Новосибирск приобрёл спорные выгоды, наняв подрядчика с красноярской пропиской.

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