«Вертолётные» деньги по-русски. Как из бюджета улетучиваются «президентские» миллиарды

Похоже, ситуация в российском вертолётостроении развивается по схеме, ранее реализованной Михаилом Погосяном и Виктором Христенко в области гражданского авиастроения (это уже потом к ней присоединились Денис Мантуров с Сергеем Чемезовым).



Схема, реализованная на основе провалившегося (сегодня это уже очевидно многим специалистам) «Суперджета», была подхвачена преемником Христенко Мантуровым и реализуется ныне в области российского вертолётостроения. Общий принцип банально прост – втянуть в заведомо сомнительный проект Владимира Путина в качестве пиар-агента, а потом беззастенчиво «осваивать» бюджет, прикрываясь авторитетом главы государства.

Именно Погосяну первому удалось рассказать президенту, что КБ Сухого, никогда до этого не занимавшееся гражданским авиастроением, способно соорудить пассажирский самолёт. А когда бюджетные вливания стали миллиардными (в долларах), и Погосяну с Христенко удалось убедить Путина назвать на весь мир «Суперджет» возрождающимся российским авиапромом, – можно было уже не опасаться ответственности за содеянное (ответственность перешла к первому лицу). И даже жертвы авиакатастрофы в Шереметьево не изменили «высочайшую» благосклонность к этому «импортозаместительному» действу.

Но если Погосян с Христенко реализовали только один проект, именуемый «Суперджетом» (зато какой по масштабу освоения бюджета!), то нынешний министр Мантуров в своей любимой вотчине – вертолётостроении, реализует аж три.

Ранее коллеги редакции «Компромат-Урал» писали о скоростном вертолёте в материале «Гонка за скоростью или бюджетными деньгами?», который также является своеобразной классикой «распила», его (надо думать) будущие поколения в учебниках по экономике, скорее всего, назовут «вертолётный «Суперджет».

Недавно появившийся материал описывает схему (опять же, специально «заведённую» под Путина) по освоению бюджета на программе Ми-38. Именно тогда, когда стало понятно, что этот проект окончательно провалился, в качестве пиарщика вертолёта понадобился Президент РФ. И это было успешно реализовано. Но интересно, какой прогноз для убедительности был представлен в Кремль? Неужели, эти «несчастные» сорок вертолётов, о которых рассказывает «Версия»? Верится с трудом. Не может же Путин считать «успехом» прогноз продаж в 40 вертолётов за десять лет. Значит, президента дурят?

Кстати, ситуацией вокруг аналогичного проекта – вертолёта Ка-62 уже заинтересовалось ФСБ. Интересно, сколько времени необходимо этой организации, чтобы осознать, что Ми-38 и «сказки» о скоростном вертолёте также требуют тщательного анализа российских правоохранительных органов.

Сегодня редакция «Компромат-Урал» публикует расследование «Версии», о том, как Владимир Путин рекламировал вертолёт Ми-38 Михаилу Мишустину. Ирония заключена в вопросе: неужели президент таким образом «выбивал» под этот проект финансирование в Правительстве РФ, помогая Денису Мантурову и своему старому приятелю Сергею Чемезову?

30 декабря 2020 года в Ново-Огарёве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Председателем Правительства России. В ходе встречи Президент страны особо отметил хорошую экспортную перспективу вертолёта Ми-38, а также его востребованность на внутреннем рынке. «Он имеет хорошую перспективу для нашего, отечественного рынка, но и на экспорт пойдет очень хорошо», – приводит «Российская газета» слова Владимира Путина про вертолёт Ми-38. Однако, мы, полагаясь на мнение специалистов и имеющиеся у редакции данные, позволим себе усомниться в оценках рыночных перспектив этого вертолёта, а заодно зададимся вопросом – кто вводит в заблуждение Президента России в подобных оценках?

Мертворождённый вертолёт

О перспективах программы Ми-38 сообщалось ещё в начале 2016 года в материале «Верто-прах». С той поры никаких изменений в программе не произошло. Появления хоть каких-то признаков активизации спроса на этот вертолёт на внутреннем и внешнем рынках также обнаружить не удалось. Чтобы не повторятся, для краткости, проведём оценочную таблицу, с помощью которой любой думающий читатель в полной мере сможет сам разобраться в рыночных перспективах вертолёта Ми-38.

Из таблицы видно, что никакого рыночного эффекта при замене традиционных Ми-8МТВ/Ми-8АМТ на «новейший» Ми-38 не существует. Более того, по ряду показателей (ресурсы основных агрегатов, прямые эксплуатационные расходы, стоимость вертолёта и заменяемых агрегатов) Ми-38 уступает вертолётам Ми-8МТВ/Ми-8АМТ в разы.

Можно было бы усомниться в оценках рыночных перспектив Ми-38 экспертами «Версии», но пикантность ситуации состоит в том, что имеющейся у издания проект «Прогноза продаж гражданских сертифицированных вертолётов типа Ми-38 на период 2020-2030 гг.», составленный специалистами «Вертолётов России», полностью подтверждает выводы пытливых журналистов.

И если Владимир Путин называл «хорошими» перспективы продаж всего сорока вертолётов за десять лет, то, что тогда считать «плохими»?

Надо особо отметить, что в документе говорится о том, что составленный прогноз соответствует оптимистичному сценарию, – а «оптимистичность», как известно заранее никто гарантировать не может. Если же учесть пункт 3., из «Условий реализации прогноза на внутреннем рынке», то получается, что без программы субсидирования региональных перевозок этот вертолёт никому не нужен даже внутри России. Но, согласны ли граждане страны компенсировать бюджетными вливаниями профнепригодность отраслевых руководителей?

Учитывая тот факт, что на внешнем рынке подобных программ субсидирования нет, прогнозные 22 вертолёта к 2030 году можно вообще не учитывать. Итого, получается, что к 2030 году можно будет реализовать только 18 машин (если конечно не удастся «впарить» Ми-38 государственным бюджетным службам), при условии, что хватит денег в бюджете страны для реализации программы субсидирования перевозок. Цифра явно не согласуется с оценкой президента в том, что вертолёт «имеет хорошую перспективу для нашего, отечественного рынка, но и на экспорт пойдет очень хорошо».

Возникает естественный вопрос: кто готовит Владимиру Путину подобные справки, а, попросту говоря – «дурит» нашего президента?!

Буквально недавно СМИ рассказали о «летающем заборе», который Сергей Чемезов, Денис Мантуров и Юрий Борисов представили Владимиру Путину (и всей стране) в качестве информационного повода к годовой пресс-конференции. Похоже, что предоставленные президенту данные по продажам вертолёта Ми-38 из той же информационной «оперы».

Вертолётный лохотрон

Для понимания того, как вообще в холдинге «Вертолёты России» верстаются прогнозы, полезно рассмотреть и другие, имеющиеся в редакции документы. К проблемам ещё одного «новейшего» российского вертолёта Ка-62, издание обращалось неоднократно. Проблемы с сертификацией этого вертолёта до сих пор не решены, а корни этих проблем могут скрываться только в конструктивных просчетах и, соответственно, в неудачных испытаниях. Ведь с финансированием сертификационных работ сложностей у холдинга не замечено, а менеджмент «Вертолётов России» и объединенного вертолётостроительного центра – всегда «на высоте» и не может сбоить, порождая эти проблемы?

Напомним, что в 2018 году руководитель холдинга обещал завершить сертификацию Ка-62 в конце 2019 года, позднее «Вертолёты России» сообщали о планируемом завершении сертификации вертолета к концу 2020 года. Но что-то, видимо, пошло не так, ведь на дворе уже 2021 год.

Каково же было наше удивление, когда в прогнозных планах мы обнаружили, что холдинг планирует реализовать аж 6 гражданских (читай – сертифицированных) вертолётов уже в 2021 году. При этом сами производители вертолёта Ка-62, куда осторожнее в оценках продаж. Так по сообщению «Общественного телевидения России», Анатолий Лунев, руководитель дальневосточного инжинирингового центра «Вертолётов России» утверждает: «Завершить сертификационные испытания завод планирует в 2021 году, а серийные Ка-62 для продажи сойдут со стапелей годом позже» (то есть, в 2022 году).

«Эффективные вертолётчики», что самое интересное, считают примерно также, как Лиса Алиса и Кот Базилио при делёжке денег, украденных у Буратино. В служебной записке «О прогнозе продаж вертолёта Ка-62» на период 2021-2035 годы, подписанной директором по маркетингу и развитию бизнеса Олегом Ландиным, утверждается, что за 2021-2035 годы будет продано в общей сложности 236 вертолётов Ка-62. В то время, как в подготовленной руководителем проектов по маркетингу Николаем Титовым документе, именуемом «Прогноз продаж вертолётов Ка-62 на период 2021-2035» говорится о реализации уже 411 вертолётов за тот же период. Что характерно – совпадения итоговых цифр из п. 1.1. и 1.2. «служебки» Ландина в расчётах Титова обнаружить не удалось.

Таким образом, можно сделать неутешительный вывод, что прогноз продаж, одномоментно составленный внутри холдинга, имеет погрешность 74,15%.

Примечательно, что ранее (видимо на основе аналогичных прогнозов) «Вертолёты России» уже «поставили» в 2016 году пять вертолётов Ка-62 в Колумбию – о подписании поставочного контракта в августе 2013 сообщило . Также «Ростех» анонсировал продажу 14 вертолётов Ка-62 в 2015 году бразильской компании Atlas Taxi Aereo. Интересно, эти виртуальные «продажи» также учитывались в отчётности вертолётного холдинга?

Возникает естественный вопрос – какая необходимость за счёт бюджета («Вертолёты России» – это глубоко убыточный холдинг, держащийся на государственных субсидиях) содержать его, если эти, с позволения сказать, «специалисты» даже внутри своей структуры не в состоянии корректно просчитать прогнозы продаж?

А может подобные, ничем не обоснованные цифры рисуются специально? Ну, чтобы доложить руководству страны, и под них получать бюджетные субсидии? А к 2035 году «либо осёл сдохнет, либо падишах»… Интересно, все мантуровско-чемезовкие холдинги занимаются подобным «художеством»?

Куда смотрит Администрация Президента?

Как «рисуют» статистику в вертолётном холдинге, на приведённом выше примере мы убедились. Но неужели подобные «шалости» реализуются даже на уровне главы государства?

Согласно регламенту, все справки/цифры, которые «поднимаются» на уровень президента России, должны как минимум быть проверены в отраслевом министерстве, пройти аппарат правительства и быть выверены в Администрации Президента. Понятно, что глава страны не имеет физической возможности перепроверять и/или знать досконально статистику по любым направлениям. Для этого и существуют администрация, аппарат правительства и профильное министерство.

Исходя из того, что у Путина сформировали мнение о хороших рыночных перспективах вертолёта Ми-38, можно сделать вывод, что ни одно из перечисленных государственных подразделений должным образом не отработало информацию. Тут возможны два варианта – либо во всех этих структурах не нашлось ни одного эксперта в области авиации (что в этом случае говорит о поголовной чиновничьей некомпетентности), либо кому-то выгодно вводить Президента России в заблуждение, дабы не показывать реальную картину развала нашего гражданского авиапрома.

Возможен как первый, так и второй варианты. Однако, на наш взгляд, тут скорее всего имеет место комбинация из двух вариантов – такое мнение может сложиться с учётом «дачной дружбы» тогово-промышленного министра Дениса Мантурова (явно заинтересованная сторона) с Антоном Вайно (основной «фильтр» информации, поступающей к президенту), о которой «Версия» упоминала ранее в материале «Долгоиграющий министр».

P.S. Если предположение издания «Версия» имеет под собой реальные основания, то читатели проекта «Компромат-Урал» задаются вопросом, что, с помощью Антона Вайно, Владимир Путин преднамеренно содержится в информационной блокаде, которая помогает его окружению (в данном конкретном случае – Денису Мантурову и Сергею Чемезову) «осваивать» из бюджета России огромные средства под заведомо безуспешные проекты.

Как напоминает редакция «Компромат-Урал», недавно на возросшую роль главы АП Антона Вайно обратил внимание доктор политических наук Владимир Пастухов в своей статье об эволюции российского авторитарного режима – от «диктатуры вождей» — к «диктатуре референтуры».

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