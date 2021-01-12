90-летний Григорий Чапкис прокомментировал свою повторную госпитализацию: «Легкие шалят»

Украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Григорий Чапкис, который на днях повторно попал в больницу, сообщил причину своей повторной госпитализации.

По словам артиста, у которого недавно был диагностирован двустороннюю пневмонию, его состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное.

В комментарии изданию «Гордон» Григорий Николаевич отметил, что в очередной раз получил отрицательный тест на коронавирус, но продолжает лечить пневмонию.

С 12-й горбольницы меня выписали в первых числах января, чтобы я продолжал лечение дома под наблюдением врача поликлиники. Когда я пошел туда оформляться, врачи просмотрели мое дело и сказали, что воспаление легких продолжается и меня надо немедленно госпитализировать. Таким образом, я в третий раз попал в больницу. Теперь лежу в «Феофании» в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех. А коронавируса у меня нет. Опять взяли тест — он дал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие бесчинствуют.

заметил хореограф

Чапкис также рассказал, как проходит его лечение и отметил, что не хочет есть и пить, хотя ему это необходимо. По его словам, его напихать лекарствами и делают много уколов, что «уже сидеть не на чем», а сколько он еще пробудет в больнице неизвестно.

Я благодарен всем, кто обо мне заботится, помнит. Единственное, что меня еще держит на этой земле, — звонки друзей и знакомых. Это лучшее лекарство. Меня в тяжелую минуту поддержал ректор [Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор] Огневьюк. Я всем так благодарен! Сколько я здесь буду лежать, не знаю

сообщил Григорий Николаевич

Напомним, 19 декабря Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. Хореографу сделали два теста на коронавирус, результат которых был отрицательным. Впрочем, врачи не утверждали, что звезда не подхватил COVID-19.

Впоследствии знаменитость показал, какой выглядел, запостив селфи с больничной койки.

Накануне Нового года судью шоу «Танці з зірками» выписали из больницы. Тогда сын артиста говорил, что легендарному хореографу стало лучше.

: Новости Ю