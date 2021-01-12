Скандального харьковского полицейского-дебошира Тураева назначили на новую должность

В Харькове начальника отдела полиции, который засыпал пьяным за рулем и совершил дебош, назначили на новую должность. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В октябре 2019 года Дмитрий Тураев управлял автомобилем в состоянии опьянения и даже уснул за рулем своего автомобиля. В декларации полицейского автомобиль Toyota Camry (2017) ориентировочной стоимостью 23,5 тыс. долларов отсутствовала в декларации.

Вероятно в связи с этим, в ноябре, правоохранитель получил соответствующий выговор за нарушение служебной дисциплины. Позже, в декабре 2019 года, он оказал сопротивление патрульным полицейским. Однако, харьковский суд восстановил нарушителя в должности начальника Липецкого отделения полиции.

В дальнейшем, пресс-служба областного главка отчитывалась о назначении руководителей созданных территориальных подразделений харьковской полиции. Среди назначенных руководителей скандальный майор полиции Дмитрий Тураев. Его назначили начальником отдела полиции № 2 управления полиции Харьковской области (бывший Немышлянский отдел полиции).

Отмечается, что августе Тураев был назначен на должность руководителя Барвенковского отделения полиции.

Глава харьковской полиции Андрей Рубель уточнил, что все назначенные руководители имеют большой опыт работы в органах внутренних дел, что должно положительно повлиять на работу подразделений полиции, наладить действенную взаимодействие с органами местного самоуправления и общинами.