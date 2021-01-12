Чем вреден чай для мужчин

Медики из Университета Глазго обнаружили, что те представители сильной половины человечества, которые пьют много чая – более склонны к развитию рака простаты.

«Мужчины, выпивающие 7 и более чашек чая в день, имели на 50% более высокий риск заболеть этой болезнью, чем мужчины, которые пили 3 или меньше чашки в день», – сообщили ученые.

Специалисты также отметили, что полученные ими данные их несколько смутили. Оно и неудивительно, ведь то, что они установили, противоречит предыдущим исследованиям, которые называли чаепития одной из самых полезных для здоровья привычек. В частности, доказывалось, что любовь к чаю помогает снизить развитие рака, а также заболеваний сердца, диабета и болезни Паркинсона. По этой причине авторы исследования стараются воздерживаться от каких-то конкретных заявлений, касающихся опасности чая.

«Мы не знаем, является фактором риска чай сам по себе», – пишут медики, указывая на то, что необходимы дополнительные исследования этой проблемы.

В то же время эксперты порекомендовали не употреблять слишком много чая. Отметим, что исследование началось еще в 1970 году, а его участниками стали добровольцы в возрасте от 21 до 75 лет, которых протестировали на предмет потребления чая, кофе и алкоголя, а также курение и общего состояния здоровья.

: newsyou.info