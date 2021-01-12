Америка отказалась от демонстративной ссоры с Россией

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что США пригласили Москву 20 января на инаугурацию Байдена. Дипломаты уточнили, что российский посол Анатолий Антонов примет участие в событии.

«Мне кажется, это знак того, что новая администрация Байдена все же не хочет начинать свою деятельность с демонстративной ссоры с Россией. Я предполагал, что такое возможно», — оценил ситуацию политолог, доцент филфака МГУ Борис Межуев.

Он считает, что в этом вопросе Вашингтон работает по традиционной диппрактике. Однако, если взять в расчет сложность отношений с Москвой, то в США могли бы открыто заявить «о нежелательности присутствия на этой инаугурации представителей РФ».

«То, что этого не произошло — это, разумеется, знак если не перезагрузки, но отказа от демонстративной конфронтации», — сказал Межуев.

Глава Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что приглашение России – это следование дипломатическому протоколу. Никаких сигналов в этом высматривать не стоит.

В этом году инаугурация президента пройдет в сокращенном составе, хотя обычно послы иностранных государств приезжают на мероприятие. Было неизвестно, кто именно будет. Изначально говорилось, что на инаугурацию допустят членов конгресса и их гостей.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS