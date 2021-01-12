Дод «навострил лыжи» на Север

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , бывший фигурант уголовного дела и бывший гендиректор «Русгидро» Евгений Дод начал новый поход за большими деньгами. На этот раз на Север. Возглавляемая им компания «Сегежа Запад» (занимается проработкой инвестиционных проектов в области лесной индустрии и входит в АФК «Система») накануне новогодних праздников стала резидентом Арктической зоны РФ, для которых, как известно, обнулена федеральная часть льготы по налогу на прибыль.

Прошлый подобный поход Дода, когда он возглавил госкомпанию «Русгидро», привел к тому, что в неизвестном направлении испарились бюджетные миллиарды, а от главы государства, кажется, могли пытаться скрыть крупную техногенное ЧП на одном из энергообъектов. Зато, по данным следствия, Дод и бизнес-бригада могла заметно пополнить содержимое своих карманов. За это Дод и присел на скамью подсудимых, правда, ненадолго. Уголовное дело против Дода без особой шумихи закрыли.

Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ », якобы до стражей порядка дошли слухи, что прекращение дела случайно совпало с тем, что бизнесмен Дод стал беднее на 300 млн рублей. Расследование в отношении Дода вел печально известный следователь Руслан Миниахметов, который будто бы хотел предъявить Доду обвинения в крупном мошенничестве и растрате, в том числе в сокрытии техногенной катастрофы на Загорской ГАЭС-2 в Московской области. Позже Миниахметов якобы передумал. Если это так, можно только догадываться, что заставило следователя пересмотреть свои планы.

Теперь свои карманы Евгений Дод будет в Арктической зоне

Печати негде ставить?

Чтобы понять, кто за личность Евгений Дод достаточно изучить справку , составленную Управлением П ФСБ РФ.

Евгения Дода арестовали летом 2016 года. По версии следствия, Дод допустил искажение информации о компании за 2013 год, не отразив в финансовой отчетности «РусГидро» убытки на 12,4 млрд рублей. При этом Дод подписал приказ о выделении премий топ-менеджерам госкомпании, увеличив размер собственной премии примерно на 73,2 млн руб.

Также, по слухам, в СКР внимательно изучали материалы о сокрытии Додом масштабов техногенной катастрофы на Загорской ГАЭС-2 в Московской области. Как утверждают злые языки, он мог скрыть от правительства и президента убытки аж в 60 млрд рублей, необходимые для восстановления ГАЭС-2.

Снова на нары?

Ранее прошел слух, будто бы правоохранительные органы собираются возобновить уголовное дело о Загорской ГАЭС-2, фигурантом которого являлся до 2018 года Евгений Дод. И он снова может попасть на скамью подсудимых, а не к северным оленям и белым медведям, хотя «зоны» и в этих краях имеются.

Дод, похоже, может вернуться на скамью подсудимых, к суровому климату он уже привыкает

В первый раз Дод отделался домашним арестом и возмещением ущерба. Теперь, как утверждают авторы портала «Русский криминал» , якобы речь может пойти о пропавших миллиардах, выделенных на строительство Загорской ГАЭС-2, на которой в 2013 году произошло упомянутое ЧП. В частности, следователи обнаружили, что при возведении объектов Загорской ГАЭС-2 заключались «левые» контракты. Сумма нанесенного государству ущерба, по разным оценкам, может превысить миллиард. А у нас и за меньшие хищения можно загреметь на нары.

А еще подозревается в получении «откатов» от «Южной межрегиональной энергетической компании». Как сообщал «Коммерсант» , антимонопольщики наткнулись на подозрительные сделки между ЮМЭК и «Русгидро». ЮМЭК закупала электроэнергию у госкомпании электроэнергию за 0,79 рубля, а продавала — за 1,17.

Также, думается, правоохранителям будет интересно узнать, за какие средства Евгений Дод приобрел в собственность 8 земельных участков и дом на элитном «Острове миллионеров», а также не менее квартиру также в элитном ЖК «Коперник» в центре Москвы и другую недвижимость в Англии и Чехии. Премий и зарплат гендиректора «Русгидро» на все это богатство не хватило бы.

Проблемы Дода «Форбс» связывал с тем, что он лишился серьезного покровителя в лице Игоря Сечина, в бытность вице-премьером курировавшего ТЭК. Правда и АФК «Система», где теперь подвизается Дод, контора с большими возможностями, которыми грех не воспользоваться.

Я уеду к северным оленям…

Если заглянуть в Реестр резидентов Арктической зоны РФ , то становится понятно, что ООО «Сегежа Запад», которой ныне рулит Дод, базируется в Карелии и занимается производством целлюлозы и древесной массы, а с этим на Крайнем Севере огромные проблемы. Допустили контору Дода до арктических просторов аж до конца 2040 года. Много чего можно успеть с талантами Евгения Дода.

Интересны также данные об ООО «Сегежа Запад», опубликованные в «Руспрофайле» . Здесь отсутствуют сведения о численности работников фирмы, имеющей уставной капитал в размере 510 млн рублей. И при этом низкую надежность бизнеса. Аналитики, по всей видимости, учли то обстоятельство, что сейчас организация находится в форме реорганизации. Вероятно, «под Дода».

Колоритный персонаж

Москвич Евгений Дод имеет интересную биографию. В каких фирмах только не работал выпускник МАИ, в том числе в структуре «ЮКОСа», РАО «ЕЭС России». В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Движение капитала и его особенности в реальном секторе российской экономики». Судя по материалам его закрытого уголовного дела, движение капиталов он освоил отлично.

К северным оленям Евгений Дод присматривался давно

Примечательно, что по итогам 2015 года Дод занял 13-е место (из 25) в ежегодном рейтинге самых дорогих руководителей компаний от Forbes. Оценка его составила 7 млн долларов. А еще он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почета, является кавалером французского Ордена Почетного Легиона.

Кроме того, «Википедия» пишет, что Дод на протяжении многих лет занимается айкидо и кобудо и коллекционирует монеты и самурайские мечи. Ну, очень колоритный персонаж на российском бизнес-небосклоне.

И вот теперь этот Дод «пролез» а Арктическую зону, а, значит, как считают сторонние наблюдатели, ничего хорошего ждать не стоит. Налоговыми льготами и прочими преференциями он воспользуется явно не для развития северных территорий?

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