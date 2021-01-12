«Траст» спросил у «Ясенево», где деньги Гордеева

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post , банк «Траст» подал заявление о банкротстве АО «Объединенный торговый дом «Ясенево», которое контролируется владельцем ГК ПИК Сергеем Гордеевым . Ранее актив последнему передал бывший заместитель начальника ГУБОП МВД РФ Анатолий Петухов, которого бывший партнер Павел Горностаев обвинял в получении «откатов» и чуть ли не в недружественном вхождении в бизнес. Сейчас кредиторы «гоняются» за Гордеевым, у которого, по слухам, не осталось денег, так что «Ясенево», вероятно, «уйдет с молотка». При этом участие в конторе продолжает сохранять Петухов — может фирма отойдет ему? Но в таком случае «добежать» могут и до бывшего борца с оргпреступностью. Или же он найдет себе новые «руки» в России, пока сам отсиживается в США?

В АО «ОТД «Ясенево» входят четыре универмага — «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград». Общая стоимость активов оценивается в более чем 150 млн долларов. Кажется, в скором времени Гордееву придется передать этот актив — 30 декабря банк «Траст» подал иск о его банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел .

Финансовые показатели торгового дома и правда вызывают вопросы: при выручке в 805 млн рублей прибыль в «минусе» на 492 млн, а дочерние структуры предприятия — ООО «Версаль» и ООО «Фаворит Альянс» находят в залоге у «Рост банка» (входит в «Траст»). Последние, к слову, также имеют весьма необычные финансовые показатели: у «Версаля» при нулевой выручке откуда-то взялась прибыль в 30 млн рублей, а у «Фаворит Альянса» при выручке всего в 153 тысячи рублей прибыль в 26 млн. Спрашивается, как такое возможно?

И тут стоит присмотреться к учредителям «Ясенево», одним из которых выступает ныне ликвидированное ЗАО «КМК-Инвест». Последним на 100% владеет контора с Сейшельских островов RINSTONE CORPORATION. Так может туда «сливались» денежки из компании и ее дочек?

Суд по-американски

Ведь, вероятнее всего, деньги нужны именно за бугром — именно там обитает бывший силовик Анатолий Петухов. В 2002 году он получил 25% в «Ясенево». При том сделать он это мог будто бы не совсем честным способом.

Как пишет «Новая газета» , один из совладельцев «Ясенево» Павел Горностаев обвинил Петухова в том, что тот в период с 1999 по 2003 год взимал с него «дань» якобы за «крышевание». Общий ущерб сам Горностаев оценил в 60 млн долларов. При этом, если сперва Петухов, дескать, довольствовался только «зеленью», то потом потребовал долю в конторе, а затем аж целый контрольный пакет — мол, таким образом он хотел эмигрировать в США по бизнес-визе. При этом от «крыши» отказаться было нельзя — генерал угрожал Горностаеву, и даже продолжал делать это уже находясь в Штатах.

В это охотно верится, поскольку, по информации «Трансперенси Интернешнл» (признано иноагентом на территории РФ), у бывшего борца с оргпреступностью журналисты нашли недвижимость в Америке на общую сумму в 38 млн долларов. Неужели в силовых ведомствах настолько высокие зарплаты, что Петухов смог себе такое позволить?

И тут стоит вспомнить, что «элитарное» подразделение МВД по борьбе с оргпреступностью (где Петухов работал первым заместителем) было, как пишет «Новая газета» , «самой криминализованной структурой в полиции».

В 2013 году в Майами был подан гражданский иск против господина Петухова от имени акционеров Yasenovo United Trading House, председателем которых был Горностаев. До суда, впрочем, дело не дошло, стороны пришли к мировому соглашению. О чем договорились истец и ответчик, не известно, поскольку документы были засекречены, писал «Коммерсант» .

Однако разбирательства затем продолжились уже в российском арбитраже, при том истцом уже выступал Петухов, а ответчиком — акционеры компании Горностаев и Сергей Киселев, а также сама фирма. В результате суд признал недействительным дополнительный выпуск именных акций конторы, которые затем приобрели акционеры. Таким образом, Горностаев еще больше растерял влияние над фирмой, попытался обжаловать решение, но его иск не удовлетворили.

Пока не «постучал» «Траст»

А затем господин Петухов провернул интересный «финт ушами» — четыре универмага перешли под контроль девелопера Сергея Гордеева. Объекты вошли в список проектов Praktika Development, которая входит в инвесткомпанию «Платформа», созданную Гордеевым и его партнером Дмитрием Родиным.

По информации «Ведомостей» , в марте 2014 года стало известно, что владельцем 25% «Ясенево» стал Родин. Остальные акции на тот момент были распределены между Петуховым (25,04%) и двумя кипрскими фирмами — «Даматрия менеджмент» (24,3%) и «Лагана лимитед» (23,5%)

Поговаривают, таким образом Петухов хотел сохранить контроль над активом, при этом избежав возможных дальнейших трений с Горностаевым. Дело в том, что о господине Гордееве среди недоброжелателей ходит слава бизнесмена с весьма жестким стилем работы и чуть ли не в «рейдерскими» замашками. Пошло это еще со времен его работы в «Росбилдинге» — компании, которую РБК в своих публикациях открыто называло «крупнейшим рейдером России». Если предположить, что обвинения в адрес Петухова были справедливыми, то понятно, почему он обратился именно к Гордееву.

И все вроде бы шло гладко, пока не «постучались» кредиторы из «Траста». Гордеев задолжал финансовому учреждению аж 53 млрд рублей. Недавно ему удалось договориться об урегулировании обязательств на 10 млрд рублей, привлеченных на строительство подмосковных ТЦ. До этого банк добился в суде их взыскания с фирмы «Эквилибриум», ранее принадлежавшей Гордееву. Впрочем, урегулирование такой суммы в масштабах задолженности бизнесмена — это все равно, что мертвому припарка, ведь оставшиеся долги тяжко потянуть.

А финансовое положение ПИК явно вызывает вопросы, если взглянуть на «дочек» девелопера, среди которых много убыточных фирм. Так, у ООО «Борец» нулевая выручка и прибыль в минус 15 млн, у ООО «ПИК-Строительные технологии» при выручке в 34 тысячи, убытков на 19 млн, у ООО «Геопарк» при выруче в 258 тысяч, прибыль — минус 2,9 млн.

Проблемы у ПИК начались после того, как в 2018 году из состава акционеров компании вышли негосударственные пенсионные фонды, владевшие четвертью девелоперской группы. Злые языки тогда подозревали Гордеева в том, что свое «детище» он мог построить за счет пенсионных средств — оттого после выхода НПФ из капитала его компанию и «затрясло».

По всей видимости, господин Гордеев скоро попытается реализовать «Ясенево». Как утверждают авторы телеграм-канала «Арбитр» , якобы он планировал продать компанию структурам Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова.

Интересно, в этом случае, свое предположительно имеющееся влияние на контору сохранит господин Петухов?

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