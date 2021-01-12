Санта Дімопулос показала світлини свого першого кохання

Санта Дімопулос продовжує відверто спілкуватися зі своїми прихильниками, що неабияк подобається користувачам.

Спекотна красуня Санта Дімопулос народилася в Києві в родині греко-ассірійця і українки. З дитячих років пластична дівчина серйозно захопилася танцями, а згодом вийшла на професійний рівень і навіть стала майстром спорту з бальних танців.

Кохана глядачами Санта

Санта полюбилася глядачеві за свою щирість та екзотичну зовнішність. Вона мала змогу показати свій чарівний голос та неймовірний талант пластичності у танцях. Тож недарма вона стала фавориткою телевізійного шоу “танці з зірками”.

Красуня любить спілкуватися із своїми прихильниками та підписниками. Тому постійно знаходиться з ними на зв’язку та відповідає на усі питання. Це робить її персону ще більш привабливою, адже багато знаменитостей не особливо полюбляють спілкуватися з прихильниками у свій вільний час. Та здається що Санті це дійсно приносить задоволення.

Перше кохання

Нещодавно Санта Дімопулос запропонувала своїм підписникам поспілкуватися через Інстаграм та повідомила, що чекає на запитання. Натомість її прихильники не зволікали та завалили співачку наболілим.

Так співачка була вимушена відповісти опублікувати світлини свого першого кохання. На жаль ніякої додаткової інформації Санта не дала, тож залишається лише гадати, що ж це за хлопець і де вони познайомилися.

Також користувачі попросили Санту опублікувати світлини, де вона зображена маленькою і виконавиця з радістю це зробила.

: sensatsiya.com